عربي

المغرب.. تفكيك خلية لتنظيم الدولة قبل تنفيذ عمليات

المغرب.. تفكيك خلية لتنظيم الدولة قبل تنفيذ عمليات
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت السلطات الأمنية في المغرب، خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية تنظيم الدولة، تتكون من 4 متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاما.

وحسب ما ذكرت وكالة (المغرب العربي) للأنباء، فإن تفكيك الخلية تم في جماعة سيدي الزوين نواحي مدينة مراكش، من خلال عمليات أمنية متزامنة.

وقال بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إن هذه العملية تندرج في إطار العمليات الأمنية الرامية لمكافحة مخاطر التهديد وإجهاض المخططات التخريبية التي تحدق بأمن واستقرار المملكة وتهدف للمس الخطير بالنظام العام.

وأوضح المصدر ذاته أن عمليات البحث الميداني والتتبع التقني مكنت من تجميع معطيات دقيقة حول المشروع لزعيم هذه الخلية، الذي كان يراهن على تنفيذ أجندات التنظيمات الدولية لضرب أهداف ومشاريع داخل المملكة، حيث كان يخطط للالتحاق بفرع تنظيم الدولة بمنطقة الساحل، بعدما نسج علاقات مع قيادي في صفوف هذا التنظيم، يحمل جنسية دولة أجنبية ويقيم خارج أرض الوطن، والذي أوعز له بضرورة الالتحاق بمعسكرات القتال التابعة للتنظيم، بغرض التدريب على صناعة المتفجرات وانتقاء الأهداف.

وتابع البلاغ أن إجراءات البحث المنجزة تشير إلى أن "أمير" هذه الخلية استعان بمهاراته المهنية المكتسبة في مجال "التلحيم" لصناعة وإعداد أسلحة بيضاء، وتحضير عبوات متفجرة تقليدية الصنع، حيث أجرى تجارب عملية لصناعة وتشغيل هذه المواد الناسفة، قبل أن يعمد لاقتناء مواد كيماوية تدخل في صناعة هذه العبوات من محل تجاري بمدينة مراكش، وذلك في إطار التحضير لمشروعه داخل المملكة.

وأبرز المكتب أنه بعد استيفاء عمليات التجنيد والاستقطاب وإنهاء الانخراط الكلي لجميع عناصر الخلية في هذا المشروع، تم الانتقال لمرحلة التنفيذ المادي للمخططات التخريبية التي حددت كأهداف آنية استهداف منشآت حيوية ومقرات أمنية، فضلا عن تحديد أشخاص بغرض تصفيتهم جسديا بواسطة السلاح الأبيض، وذلك ضمن أساليب الإرهاب الفردي المستوحاة من عمليات تنظيم الدولة.

كما أوضحت إجراءات البحث والتحري، يضيف المصدر ذاته، أن أعضاء هذه الخلية راهنوا على الاستقطاب والتجنيد في صفوف الأطفال اليافعين، بغرض إشاعة وتعميم الفكر المتطرف، وذلك عبر تنظيم لقاءات دعوية لفائدة أطفال قاصرين بمنطقة سيدي الزوين.

وقد مكنت عمليات التفتيش والمسح التقني المنجزة بمنازل الأشخاص الموقوفين، وبمحل ملحق بمسكن المشتبه فيه الرئيسي، من حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، ومعدات معلوماتية، وآلة للتلحيم، ومواد كيماوية يشتبه في تسخيرها في تحضير وإعداد العبوات الناسفة.

وتم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الارتباطات الإقليمية والدولية لأعضاء هذه الخلية، وتحديد كافة المشاريع التي خططوا لها، فضلا عن رصد كل المساهمين والمشاركين المحتملين في هذا المشروع.

أخبار ذات صلة

رئيس دولة للمواطنين: لقاح (كورونا) أو الاعتقال

رئيس دولة للمواطنين: لقاح (كورونا) أو الاعتقال

مصر: إصابة ثمانية أشخاص بتصادم جرار سكة حديد بقطار بالقرب من محطة الإسكندرية

مصر: إصابة ثمانية أشخاص بتصادم جرار سكة حديد بقطار بالقرب من محطة الإسكندرية

الأردن: ماذا جاء في أولى جلسات محاكمة الموقوفيْن الرئيسييْن في قضية &#34;الفتنة&#34;؟

الأردن: ماذا جاء في أولى جلسات محاكمة الموقوفيْن الرئيسييْن في قضية "الفتنة"؟

للمرة الثانية خلال يومين.. الحوثيون يسقطون طائرة &#34;تجسس&#34; أمريكية في مأرب

للمرة الثانية خلال يومين.. الحوثيون يسقطون طائرة "تجسس" أمريكية في مأرب

ممدوح الصالح: البرلمان العربي يدعو لتعزيز الاستثمار والابتكار في مجال رقمنة العمل البرلماني

ممدوح الصالح: البرلمان العربي يدعو لتعزيز الاستثمار والابتكار في مجال رقمنة العمل البرلماني

بعد إعادة العلاقات.. وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية

بعد إعادة العلاقات.. وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية

بينت: قيام أول وزير إسرائيلي بزيارة رسمية للإمارات &#34;حدث تاريخي ومهم&#34;

بينت: قيام أول وزير إسرائيلي بزيارة رسمية للإمارات "حدث تاريخي ومهم"

بجلسة سرية.. محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ المحاكمة في &#34;قضية الفتنة&#34;

بجلسة سرية.. محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ المحاكمة في "قضية الفتنة"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: الحكومة تستغل الإحتضان الأمريكي لها لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

الخارجية: الحكومة تستغل الإحتضان الأمريكي لها لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

الخميس المقبل.. الكيلة في الأردن لاستكمال النقاشات الخاصة بالبروتوكولات الصحية بسبب (كورونا)

الخميس المقبل.. الكيلة في الأردن لاستكمال النقاشات الخاصة بالبروتوكولات الصحية بسبب (كورونا)

الاحتلال يعتقل عاملين بعد إصابتهما في جنين

الاحتلال يعتقل عاملين بعد إصابتهما في جنين

&#34;حرية&#34; يُدين جريمة قتل المستوطنين لضابط فلسطيني

"حرية" يُدين جريمة قتل المستوطنين لضابط فلسطيني

الاحتلال يصادر بيتا متنقلا ويخطر بهدم منشئات في بيت لحم

الاحتلال يصادر بيتا متنقلا ويخطر بهدم منشئات في بيت لحم

مواطن فلسطيني يناشد الرئيس عباس بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة

مواطن فلسطيني يناشد الرئيس عباس بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة

(أونروا) تطلق نداء للمساعدة الإنسانية من أجل غزة بمبلغ 164 مليون دولار

(أونروا) تطلق نداء للمساعدة الإنسانية من أجل غزة بمبلغ 164 مليون دولار

الخليل: مستوطنون يعتدون على سائق خلال عمله في شق طريق زراعي شرق يطا

الخليل: مستوطنون يعتدون على سائق خلال عمله في شق طريق زراعي شرق يطا

منوعات

بعد نجاحه عربيًا.. مسلسل سوري يثير ضجة ويعرض باللغة الهندية

بعد نجاحه عربيًا.. مسلسل سوري يثير ضجة ويعرض باللغة الهندية

ما حقيقة تهرب ياسر جلال من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه؟

ما حقيقة تهرب ياسر جلال من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه؟

شاهد كيف دافعت إلهام الفضالة عن نفسها بسبب هذه الصورة

شاهد كيف دافعت إلهام الفضالة عن نفسها بسبب هذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تثير الضجة والجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: دنيا بطمة تثير الضجة والجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: زوج الدكتورة خلود ينقذ طفلتهما في اللحظات الأخيرة

شاهد: زوج الدكتورة خلود ينقذ طفلتهما في اللحظات الأخيرة

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. حلا شيحا ومعز مسعود يُشعلان السوشيال ميديا

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. حلا شيحا ومعز مسعود يُشعلان السوشيال ميديا

شاهد: منى زكي تثير الجدل بكواليس مشهد الولادة في &#34;لعبة نيوتن&#34;

شاهد: منى زكي تثير الجدل بكواليس مشهد الولادة في "لعبة نيوتن"

حورية فرغلي لجمهورها &#34;استعدّوا للمفاجأة&#34;.. ما القصة؟

حورية فرغلي لجمهورها "استعدّوا للمفاجأة".. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على هيدي كرم بسبب هذا الفيديو المثير

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على هيدي كرم بسبب هذا الفيديو المثير

عربي

المغرب.. تفكيك خلية لتنظيم الدولة قبل تنفيذ عمليات

المغرب.. تفكيك خلية لتنظيم الدولة قبل تنفيذ عمليات

مصر: إصابة ثمانية أشخاص بتصادم جرار سكة حديد بقطار بالقرب من محطة الإسكندرية

مصر: إصابة ثمانية أشخاص بتصادم جرار سكة حديد بقطار بالقرب من محطة الإسكندرية

الأردن: ماذا جاء في أولى جلسات محاكمة الموقوفيْن الرئيسييْن في قضية &#34;الفتنة&#34;؟

الأردن: ماذا جاء في أولى جلسات محاكمة الموقوفيْن الرئيسييْن في قضية "الفتنة"؟

بعد إعادة العلاقات.. وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية

بعد إعادة العلاقات.. وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية