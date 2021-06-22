شؤون فلسطينية

وزير شؤون القدس: ما يجري بالشيخ جراح تصعيد خطير والصمت الدولي غير مقبول

وزير شؤون القدس: ما يجري بالشيخ جراح تصعيد خطير والصمت الدولي غير مقبول
رام الله - دنيا الوطن
قال فادي الهدمي، وزير شؤون القدس: "إن انفلات شرطة الاحتلال والمستوطنين على المواطنين العزل في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة "تصعيد خطير"، محذرا من تفاقم الأوضاع بسبب الصمت الدولي إزاء ما يجري.

وحذر الهدمي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، من الازدياد الملحوظ في اعتداءات المستوطنين بمشاركة عناصر من شرطة الاحتلال الذين يفرضون حصارا مشددا على السكان في حي الشيخ جراح، مشددا على أن أبناء شعبنا لن يقبلوا بأي حال أن يكونوا وقودا لصراعات اليمين داخل الحكومة الإسرائيلية وخارجها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال: "لقد شهدنا ليلة أمس واحدة من أبشع الجرائم التي اشتركت فيها عناصر من شرطة الاحتلال مع المستوطنين، والتي أدت الى إصابة 20 فلسطينيا على الأقل من سكان حي الشيخ جراح.

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال سمحت بإطلاق يد المستوطنين ضد الأهالي وشاركتهم في اعتدائهم الوحشي، بعد فرض الحصار وخنق السكان بالشيخ جراح بالحواجز والمكعبات الاسمنتية.

وتابع الهدمي: "إن ما يجري هي جريمة تهدف الى اقتلاع السكان بالقوة والبطش من منازلهم"، مطالبا المجتمع الدولي، إذا ما كان جادا في حديثه عن التهدئة، بالمسارعة في وقف هذا العدوان فورا، ودون تأخير، وأن يوفر الحماية الدولية لشعبنا".

ونوه إلى أن "عبارات التنديد والإدانة الدولية مطلوبة ولكنها لا تكفي وحدها في وقف هذه الجريمة المتصاعدة بالشيخ جراح".

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