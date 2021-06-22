برغوث يدعو لالتقاط دعوة الرئيس فورا لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية





رام الله - دنيا الوطنأشاد الاعلامي أحمد برغوث مدير موقع دولة فلسطين الإلكتروني بخطاب الرئيس محمود عباس أمس أمام المجلس الثوري لحركة فتح، وخاصة دعوة الفصائل للعودة فورا لحوار جاد على مدار الساعة.وقال برغوث: "إن هذه الدعوة في هذا التوقيت الحساس والخطير، يجب أن تلقى آذانا صاغية وعقولا مستنيرة، وضمائر حية، تتلقفها، وتعمل على ترجمتها، لقطع الطريق على كافة المؤامرات التي تستهدف مشروعنا الوطني وقضيتنا العادلة".وأكد برغوث على أن أي تهاون في تنفيذ دعوة الرئيس ليس له أي مبرر أو معنى سوى تعريض قضيتنا الوطنية لمزيد من الأخطار المحدقة بها، وزيادة في معاناة شعبنا، وخاصة في المحافظات الجنوبية ممن فقدوا بيوتهم وينتظرون إعادة الاعمار.وأضاف" إن دعوة الرئيس تقطع الطريق على جهات ومحاور تحاول بقوة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتقف سدا في وجهها وتمنعها من تنفيذ مخططاتها".