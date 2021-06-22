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مصر: إصابة ثمانية أشخاص بتصادم جرار سكة حديد بقطار بالقرب من محطة الإسكندرية

مصر: إصابة ثمانية أشخاص بتصادم جرار سكة حديد بقطار بالقرب من محطة الإسكندرية
جانب من الحادث
رام الله - دنيا الوطن
اصطدم جرار سكة حديد بقطار رقم 12 "القاهرة - الإسكندرية"، من الخلف، بالقرب من محطة الإسكندرية، مما أدى إلى تضرر العربتين الأخيرتين من القطار، بحسب هيئة سكك الحديد.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها، أنه "في تمام الساعة 09:15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة)، من رصيف "8" بمحطة الإسكندرية، تحرك الجرار "3219" الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار، وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار "12" رقم "16149"، وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة "16116"، وقام القطار الساعة 10:00 بتركيب 8 عربات".

وأضاف البيان: "نتج عن ذلك إصابة عدد 8 أشخاص إصابات خفيفة، وتم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية، ولم تتأثر حركة مسير القطارات، وتم إيقاف عن العمل كلا من قائد قطار "661"، ومساعده الواردين بالجرار "3219"، وكذلك خدما الوردية قائد القطار ومساعده، وملاحظ التشغيل احتياطيا، وتحويلهم للنيابة العامة"، وفق ما نقلت موقع (روسيا اليوم).

وكانت أربع عاملات، توفوا، وأصيب 26 شخصا بحادث اصطدام قطار وحافلة كانت تقل عاملات مصنع للملابس في منطقة كفر العلو بحلوان.

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