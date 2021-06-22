بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن السفر للمتبقي من الحافلة السابعة، والثامنة من الكشف رقم (2021/22)، مشيرة إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.