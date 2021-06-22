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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عاملين بعد إصابتهما في جنين

الاحتلال يعتقل عاملين بعد إصابتهما في جنين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عاملين أصيب أحدهما برصاص قوات الاحتلال في القدم، والآخر بكسور، وذلك أثناء محاولتهما الدخول للأراضي المحتلة عام48، عبر جدار الفصل العنصري غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية أن العامل يوسف إياد عطاطرة (32 عاما) أصيب برصاص الاحتلال بالقدم، قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي قرية عانين غربا.

وأوضحت المصادر أن العامل مجد أبو فرحة (56 عاما)، من قرية الجلمة شمال شرق جنين تعرض إلى رضوض وكسور، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال بمحاذاة جدار الفصل المقام فوق أراضي القرية.

ولفتت المصادر المحلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين، بعد إصابتهما، ونقلتهما إلى مكان مجهول حتى اللحظة، ولم يعرف مدى خطورة الإصابة.

وتتواصل اعتداءات الاحتلال على العمال على نقاط جدار الفصل العنصري، حيث أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الأسبوع الماضي أثناء تواجده بالقرب من جدار الفصل العنصري في قرية الجلمة شمال شرق جنين.

إضافة إلى ذلك، فقد اعتدى جنود الاحتلال على ثلاثة شبان بالضرب المبرح أثناء توجههم للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، قرب إحدى الفتحات في جدار الضم والتوسع العنصري بالقرب من حاجز عسكري برطعة.

ويتعرض العمال للتنكيل والملاحقة من قبل قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم.

و تسبب جدار الفصل العنصري الذي بدأ الاحتلال بإنشائه عام 2004 بتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الضفة ومصادرة 164780 دونما.

و ينتهك الجدار الحقوق الأساسية لحوالي مليون فلسطيني، ما اضطر الآلاف منهم إلى استصدار تصاريح خاصة من قوات الاحتلال للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم.

و خلف الجدار أثاراً سلبية عميقة على العملية التعليمية؛ فقد حرم الكثير من الطلبة والمدرسين الوصول إلى مدارسهم، مما أربك
العملية التعليمية في العديد من المدارس.

ورصد التقرير الشهري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس، ارتفاعا حادا في الانتهاكات الإسرائيلية بالتزامن مع معركة "سيف القدس" خلال شهر مايو الماضي بالضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تم رصد (6750) انتهاكا نفذه الاحتلال والمستوطنون.

وحسب التقرير، بلغ عدد المعتقلين (630) معتقلا مقابل (339) معتقلا خلال شهر أبريل السابق، وعدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (663) اعتداء، كما ارتكب المستوطنون (158) اعتداء بحق المواطنين.

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