للمرة الثانية خلال يومين.. الحوثيون يسقطون طائرة "تجسس" أمريكية في مأرب

رام الله - دنيا الوطنأعلن الحوثيون، اليوم الثلاثاء، أنهم أسقطوا طائرة "تجسس" أمريكية في محافظة مأرب وسط اليمن، هي الثانية خلال يومين.جاء ذلك وفق ما ذكر المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع على حسابه بتويتر، فيما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو قوات التحالف العربي حول الأمر حتى الساعة (6:20 ت. غ).وقال سريع: " تمكنت الدفاعات الجوية (التابعة للجماعة) من إسقاط طائرة تجسس أمريكية طراز (Scan eagle) أثناء تنفيذها لعمليات عدائية (لم يحددها)، في أجواء منطقة المشجح غربي مأرب".وأضاف أن "استهداف الطائرة تم بصاروخ أرض جو"، دون مزيد من التفاصيل، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وكان سريع أعلن على حسابه ب(تويتر) يوم الأحد، إسقاط طائرة تجسس أمريكية من ذات الطراز أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء المنطقة نفسها، دون صدور أي تعليق من الجانب الأمريكي أو قوات التحالف.