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شؤون فلسطينية

"حرية" يُدين جريمة قتل المستوطنين لضابط فلسطيني

"حرية" يُدين جريمة قتل المستوطنين لضابط فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) الجريمة التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون في قرية دير شرف غرب مدينة نابلس المحتلّة بقتلهم للمواطن علاء خالد زهران (32 عام)، فجر اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021م الذي يهمل بقوات الأمن الوطني.

و بحسب متابعة التجمع؛ فقد قامت مجموعة من المستوطنين
بالقرب من مستوطنة حومش القائمة على أراضي المواطنين غرب مدينة نابلس المحتلّة بالاعتداء على الضابط في الامن الوطني من (الفرقة الموسيقية) بشكلٍ وحشي مما أدى الى مفارقته الحياة قبل وصوله لمستشفى رفيديا الحكومي.

و قال التجمع: "إن جريمة المستوطنين في غرب نابلس تزامنت مع اعتداء همجي أخر من المستوطنين على الشبان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح المهدد بالمصادرة، حيث أصيب فجر الثلاثاء 7 مواطنين بجروح مختلفة بسبب اعتداء المستوطنين على أهالي الشيخ جراح في القدس المحتلة".

و أضاف" إن اعتداءات المستوطنين المحميين من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي ازدادت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية في القدس المحتلة والضفة الغربية الأمر الذي يُشير إلى انهم ينفذون سياسة ممنهجة لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم والاضرار بحياتهم اليومية، وهو ما يؤكد أن استهداف المستوطنين لحق الفلسطينيين في الحياة وتعريضها للخطر بشكلٍ تعسّفي يندرج ضمن أعمال القتل العمد المحظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وهي جرائم توُجب المساءلة والملاحقة الجنائية لمنفذيها ومن قام بإصدار الأوامر للقيام بها".

وأشار إلى أن تصاعد أفعال المستوطنين الاجرامية من قتل وسلب واعتداءات متكررة على الممتلكات الخاصة هي جرائم تمثِّل انعكاساً لسياسة قادة الاحتلال الإسرائيلي المتواطئة والمحرضة ضد الوجود الفلسطيني بهدف ارهاب الفلسطينيين ودفعهم إلى
مغادرة أراضيهم تمهيداً لمصادرتها.

و شدد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دوليّة خاصّة عاجلة، للتحقيق في عمليات القتل التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربيّة المحتلّة والقدس، حيث إن موقف المجتمع الدولي العاجز عن اتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلي الممنهجة، هو سبب رئيسي مشجع للمستوطنين ولجنود الاحتلال للقيام بارتكاب المزيد من الانتهاكات لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

و طالب التجمع، المجتمع الدولي والأطراف السامية الوفاء بالتزاماتهم القانونية بالشكل الذي يضمن وقف عملية تهجير سكان حي الشيخ جراح والعمل على حمايتهم ودعم صمودهم في البقاء في بيوتهم المهددة بالإخلاء.

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