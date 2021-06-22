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الاحتلال يصادر بيتا متنقلا ويخطر بهدم منشئات في بيت لحم

الاحتلال يصادر بيتا متنقلا ويخطر بهدم منشئات في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بيتا متنقلا "كرفان" في منطقة خلة النحلة جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خلة النحلة القريبة من قرية واد رحّال والمحاذية لمستوطنة "أفرات" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوبا، واستولت على البيت المتنقل، ولم يعرف بعد مالكه.

وأشار بريجية إلى أن منطقة خلة النحلة تتعرض منذ فترة لهجمة استيطانية، بهدف تفريغها من أصحابها، لصالح التوسع
الاستيطاني.

واقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة عشرات أشجار الزيتون المثمر، وجرفت مساحات من أراضي المواطنين وهدمت جدرانا استنادية، في المنطقة، فيما تتعرض لانتهاكات المستوطنين وتخريب المزروعات للمواطنين في المنطقة والاعتداء على السكان.

وفي سياق متصل، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل قيد الانشاء وبركس لتربية الماشية في بلدة بتير غرب بيت
لحم.

وأفاد المواطن محمد عيسى الشولي أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الشرفا القريبة من "عقبة حسنة" المدخل الرئيس لقرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم.

وأوضح الشولي أن قوات الاحتلال سلّمته اخطارا بهدم منزله المكون من طابق واحد، بمساحة تبلغ 100 متر مربع، وآخر لابن عمته محمد إبراهيم عايش، بهدم بركس لتربية الماشية.

و يشار إلى أن منطقة الشرفا تتعرض لمضايقات جمة من قبل الاحتلال، تتمثل بمنع المواطنين من البناء.

وتأتي انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في بيت لحم والضفة الغربية بشكل عام، ضمن مخططات استيطانية تهجيرية للمواطن الفلسطيني وتوسعة المستوطنات وسرقة الأرض.

و تعود بداية الاستيطان في محافظة بيت لحم إلى ستينات القرن الماضي، فكانت مستوطنة "غوش عتصيون" من أولى المستوطنات الإسرائيلية التي غرست في الأرض الفلسطينية بعد حرب حزيران عام 1967م.

وحسب اتفاقية أوسلو، تم تصنيف أراضي قرية حوسان إلى مناطق (ب) و (ج)، حيث تم تصنيف 928 دونما (6.12 % من المساحة الكلية للقرية) من أراضي القرية منطقة (ب)، و6433 دونما (4.87 % من أراضي القرية منطقة (ج).

و يذكر أن معظم الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة تقع ضمن مناطق (ب) و(ج).

و تم مصادرة حوالي 3140 دونماً (6.42 %من المساحة الكلية للقرية) لبناء مستوطنة "بيتار عيليت" عام 1985، كما تم مصادرة 50 دونم لبناء جزء من مستوطنة "هادار بيتار" المجاورة للقرية.

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