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"الطب الوقائي" بغزة: لا يوجد توجه لزيادة جرعات لقاح (كورونا) الحالية

"الطب الوقائي" بغزة: لا يوجد توجه لزيادة جرعات لقاح (كورونا) الحالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة، بغزة، مجدي ظهير، إنه لا يوجد توجه لزيادة جرعات لقاح (كورونا) الحالية حتى صدور توصيات جديدة من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح في تصريح لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، مساء الثلاثاء، أن هناك وفرة جيدة لأعداد اللقاحات المتوفرة لدى وزارة الصحة في غزة، وذلك حسب المواصفات العالمية، مبيناً أن المواطنين فوق سن 30 يمكنهم الحصول على اللقاح في كافة المراكز الصحية التي تتوفر فيها اللقاحات، والمنتشرة في قطاع غزة.

وشدد ظهير على أن لقاح (كورونا) آمن على صحة الإنسان تماماً، حيث لم تظهر أي أعراض على من تلقى اللقاح، باستثناء بعض الحالات التي تعاني من بعض الأمراض، والتي ظهرت عليها أعراض معقولة لا علاقة باللقاحات بها ولا تشكل أي خطر على حياتهم.

وناشد ظهير كافة المواطنين من سن 30عاماً وأصحاب المناعة الضعيفة وكبار السن، بضرورة تلقي اللقاح، لما له من أهمية كبيرة في حماية الإنسان من مرض (كورونا)، مع الالتزام بإجراءات الوقاية، مبيناً أن الجسم بحاجة إلى وقت(أسبوعين) لمنح الجسم مناعة كافية.

وتابع قائلاً: " اللقاح لا يوفر المناعة إلا بعد خمسة أسابيع، ثلاثة أسابيع للجرعة الأولى وأسبوعين اثنين للجرعة الثانية، وهناك احتمالية كبيرة لإصابة الحاصل على اللقاح خلال هذه الفترة بفيروس (كورونا)، ومن ثم فإن ظهور الأعراض بعد اللقاح ليس مرتبطًا باللقاح نفسه".

وأفاد أن هناك بعض الحالات التي تلقت اللقاح من الممكن أن تصاب بمرض (كورونا)، لكن دون أن تظهر عليه أعراض قوية، أو يحتاج المريض الى علاج خاص في المستشفى، كما يحدث في بعض الحالات التي لم تتلقى اللقاح.

يأتي ذلك بعد وقت قليل من تصريح مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، حيزي ليفي، اليوم الثلاثاء، إنه "يبدو أننا سنحتاج لتوفير جرعة ثالثة من لقاح (كورونا) بسبب أن عدداً ملحوظاً ممن تلقوا اللقاحات أصيبوا بالمرض مجدداً".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد جراء انتشار الطفرة الهندية في إسرائيل، فيما تم تطعيم نحو 5000 طفل دون 15 عاما، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت، في بيان، أنه منذ منتصف ليل أمس، تم تطعيم 4420 شخصا، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما الذين تلقوا جرعة التطعيم الأولى، كما تلقى 928 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح، ليبلغ إجمالي الفتية الذين تلقوا التطعيم 30 ألفا.

وشخصت مئات الإصابات بـ (كورونا) في صفوف طلاب المدارس، فيما يتواجد نحو 5000 طالب وطالبة وأعضاء هيئات تدريسية في الحجر الصحي، نتيجة لمخالطتهم لمصابين بالفيروس.

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