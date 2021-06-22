عاجل

  • أبو عيطة: جلسة المجلس الثوري الحالية هامة وسيصدر عنها العديد من القرارات

شؤون فلسطينية

القواسمة: إصلاح القطاع الصحي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية

القواسمة: إصلاح القطاع الصحي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية
رام الله - دنيا الوطن
قال المحامي الدكتور بسام القواسمة، مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، إنه في ظل أزمة لقاحات جائحة (كورونا) وما تخللها من تساؤلات كثيرة من حيث الجهة المسؤولة عن عقد هذه الصفقة والمسؤولين عن توقيع الاتفاقية ونشر بنودها للعامة، وما رافقها من مخاطر كثيرة تهدد سلامة المواطن وإهدار المال العام وشبهات الفساد، يكشف عن هشاشة القطاع الصحي ويطفو للسطح أهمية إصلاح وتطوير هذا القطاع.

وأضاف القواسمة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "من الأسباب التي دعت تجمع الكل الفلسطيني لمقترح تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة بدون امتيازات وزارية لأعضائها، تكون مهمة أعضاء هذه الحكومة المؤقتة إيصال الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني الى بر الأمان، الإخفاقات المتتالية في القطاع الصحي، وفي القطاعات الأخرى".

وتابع قائلا: "من خلال الاطلاع على تقرير التحويلات الطبية وشراء الخدمة الصحية من خارج مؤسسات القطاع الصحي في وزارة الصحة، والصادر في حزيران 2020، نرى انه تم صرف مبالغ ضخمة للعلاج خارج مراكز ومرافق وزارة الصحة حيث تم صرف اكثر من 924 مليون شيكل من الخزينة العامة، وبالتأكيد رافق ذلك صرف ملايين الشواكل من مرافقي وعائلات المرضى خلال فترة العلاج الخارجية".

واستكمل القواسمة: "التساؤل الذي يطرح نفسه هنا، هل صرف هذه المبالغ الضخمة ساهم في تطوير القطاع الصحي والاقتصادي في فلسطين، في حين ان وزارة الصحة كانت ترفع دائما شعار توطين الخدمة الطبية".

ويرى مؤسس تجمع الكل الفلسطيني أنه يجب تخصيص هذه الأموال لاستحداث وإنشاء المراكز والأقسام الطبية المتخصصة التي يحتاجها المواطن الفلسطيني وتجهيزها بالأدوات  والمعدات اللازمة والكادر الطبي المؤهل ذو الكفاءة الطبية العالية.

وتابع: "بأن تطوير هذا القطاع الحساس والمهم سيسهم بشكل فعال في حصول المواطن على الخدمة الطبية المتطورة داخل مرافق وزارة الصحة، ويساعد ذلك على تحسين إيرادات الخزينة العامة و وقف استنزافها للتحويلات الخارجية، ما يؤدي الى إقبال المواطن على الحصول على التأمين الصحي الحكومي، وبذلك نضمن وجود خدمة طبية متطورة ومنع شبهات الفساد الإداري والمالي التي تدور حول التحويلات الطبية".

وأردف بالقول: "ويجب على وزارة الصحة إنصاف وحماية وصون حقوق العاملين في القطاع الصحي ورفع كفاءة الطواقم الطبية من خلال عمليات التدريب ومواكبة التطور العلمي الطبي، وكل ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الواقع الصحي الفلسطيني، وهذا يعزز صمود المواطنين أمام غطرسة الاحتلال وتثبيته فوق أرضه وتقوية مؤسسات الدولة وتفادي هجرة الكفاءات الوطنية للعمل في السوق الإسرائيلي والخارجي".

أخبار ذات صلة

برغوث يدعو لالتقاط دعوة الرئيس فورا لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

برغوث يدعو لالتقاط دعوة الرئيس فورا لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

فلسطين: 204 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 204 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الخارجية: الحكومة تستغل الإحتضان الأمريكي لها لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

الخارجية: الحكومة تستغل الإحتضان الأمريكي لها لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الخميس المقبل.. الكيلة في الأردن لاستكمال النقاشات الخاصة بالبروتوكولات الصحية بسبب (كورونا)

الخميس المقبل.. الكيلة في الأردن لاستكمال النقاشات الخاصة بالبروتوكولات الصحية بسبب (كورونا)

الاحتلال يعتقل عاملين بعد إصابتهما في جنين

الاحتلال يعتقل عاملين بعد إصابتهما في جنين

&#34;حرية&#34; يُدين جريمة قتل المستوطنين لضابط فلسطيني

"حرية" يُدين جريمة قتل المستوطنين لضابط فلسطيني

الاحتلال يصادر بيتا متنقلا ويخطر بهدم منشئات في بيت لحم

الاحتلال يصادر بيتا متنقلا ويخطر بهدم منشئات في بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: الحكومة تستغل الإحتضان الأمريكي لها لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

الخارجية: الحكومة تستغل الإحتضان الأمريكي لها لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

الخميس المقبل.. الكيلة في الأردن لاستكمال النقاشات الخاصة بالبروتوكولات الصحية بسبب (كورونا)

الخميس المقبل.. الكيلة في الأردن لاستكمال النقاشات الخاصة بالبروتوكولات الصحية بسبب (كورونا)

الاحتلال يعتقل عاملين بعد إصابتهما في جنين

الاحتلال يعتقل عاملين بعد إصابتهما في جنين

&#34;حرية&#34; يُدين جريمة قتل المستوطنين لضابط فلسطيني

"حرية" يُدين جريمة قتل المستوطنين لضابط فلسطيني

الاحتلال يصادر بيتا متنقلا ويخطر بهدم منشئات في بيت لحم

الاحتلال يصادر بيتا متنقلا ويخطر بهدم منشئات في بيت لحم

مواطن فلسطيني يناشد الرئيس عباس بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة

مواطن فلسطيني يناشد الرئيس عباس بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة

(أونروا) تطلق نداء للمساعدة الإنسانية من أجل غزة بمبلغ 164 مليون دولار

(أونروا) تطلق نداء للمساعدة الإنسانية من أجل غزة بمبلغ 164 مليون دولار

الخليل: مستوطنون يعتدون على سائق خلال عمله في شق طريق زراعي شرق يطا

الخليل: مستوطنون يعتدون على سائق خلال عمله في شق طريق زراعي شرق يطا

منوعات

بعد نجاحه عربيًا.. مسلسل سوري يثير ضجة ويعرض باللغة الهندية

بعد نجاحه عربيًا.. مسلسل سوري يثير ضجة ويعرض باللغة الهندية

ما حقيقة تهرب ياسر جلال من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه؟

ما حقيقة تهرب ياسر جلال من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه؟

شاهد كيف دافعت إلهام الفضالة عن نفسها بسبب هذه الصورة

شاهد كيف دافعت إلهام الفضالة عن نفسها بسبب هذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تثير الضجة والجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: دنيا بطمة تثير الضجة والجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: زوج الدكتورة خلود ينقذ طفلتهما في اللحظات الأخيرة

شاهد: زوج الدكتورة خلود ينقذ طفلتهما في اللحظات الأخيرة

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. حلا شيحا ومعز مسعود يُشعلان السوشيال ميديا

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. حلا شيحا ومعز مسعود يُشعلان السوشيال ميديا

شاهد: منى زكي تثير الجدل بكواليس مشهد الولادة في &#34;لعبة نيوتن&#34;

شاهد: منى زكي تثير الجدل بكواليس مشهد الولادة في "لعبة نيوتن"

حورية فرغلي لجمهورها &#34;استعدّوا للمفاجأة&#34;.. ما القصة؟

حورية فرغلي لجمهورها "استعدّوا للمفاجأة".. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على هيدي كرم بسبب هذا الفيديو المثير

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على هيدي كرم بسبب هذا الفيديو المثير

عربي

مصر: إصابة ثمانية أشخاص بتصادم جرار سكة حديد بقطار بالقرب من محطة الإسكندرية

مصر: إصابة ثمانية أشخاص بتصادم جرار سكة حديد بقطار بالقرب من محطة الإسكندرية

الأردن: ماذا جاء في أولى جلسات محاكمة الموقوفيْن الرئيسييْن في قضية &#34;الفتنة&#34;؟

الأردن: ماذا جاء في أولى جلسات محاكمة الموقوفيْن الرئيسييْن في قضية "الفتنة"؟

بعد إعادة العلاقات.. وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية

بعد إعادة العلاقات.. وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية

بينت: قيام أول وزير إسرائيلي بزيارة رسمية للإمارات &#34;حدث تاريخي ومهم&#34;

بينت: قيام أول وزير إسرائيلي بزيارة رسمية للإمارات "حدث تاريخي ومهم"