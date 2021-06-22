عاجل

  • روسيا: تسجيل 546 وفاة بفيروس (كورونا) في أعلى حصيلة منذ فبراير

شؤون فلسطينية

الخليل: مستوطنون يعتدون على سائق خلال عمله في شق طريق زراعي شرق يطا

الخليل: مستوطنون يعتدون على سائق خلال عمله في شق طريق زراعي شرق يطا
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على سائق، أثناء عمله في شق طريق زراعي في منطقة خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، وحطموا معدات الـ "باجر".

وأكد منسق الجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، ان مستوطنين اعتدوا على السائق جبر علي عبد شتات، وحطموا آلة الحفر "الباجر" خلال عملها في شق طريق زراعي في منطقة خلة الضبع شرق يطا بالتعاون مع مجلس بلدي التوانة.

كمات قطعوا أسلاكا، وأتلفوا خزان وقود وإطارات، موضحا أن الخسائر تقدر بـ 17 الف شيكل.

أخبار ذات صلة

(أونروا) تطلق نداء للمساعدة الإنسانية من أجل غزة بمبلغ 164 مليون دولار

(أونروا) تطلق نداء للمساعدة الإنسانية من أجل غزة بمبلغ 164 مليون دولار

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تعلق على قرار الحكومة تشكيل فريق إعمار غزة

"المنظمات الأهلية" تعلق على قرار الحكومة تشكيل فريق إعمار غزة

تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير إياد حريبات في مستشفى &#34;سوروكا&#34;

تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير إياد حريبات في مستشفى "سوروكا"

سلسلة من &#34;الصدامات&#34;.. صحيفة إسرائيلية تكشف التقييم الرئيسي بالمؤسسة الأمنية بشأن حماس

سلسلة من "الصدامات".. صحيفة إسرائيلية تكشف التقييم الرئيسي بالمؤسسة الأمنية بشأن حماس

غزة: الكشف عن إحصائيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

غزة: الكشف عن إحصائيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مسيرات أعلام استيطانية وتصدٍ فلسطيني لها بمناطق متفرقة بالضفة

مسيرات أعلام استيطانية وتصدٍ فلسطيني لها بمناطق متفرقة بالضفة

بيت لحم: الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء وبركس لتربية الماشية

بيت لحم: الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء وبركس لتربية الماشية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(أونروا) تطلق نداء للمساعدة الإنسانية من أجل غزة بمبلغ 164 مليون دولار

(أونروا) تطلق نداء للمساعدة الإنسانية من أجل غزة بمبلغ 164 مليون دولار

الخليل: مستوطنون يعتدون على سائق خلال عمله في شق طريق زراعي شرق يطا

الخليل: مستوطنون يعتدون على سائق خلال عمله في شق طريق زراعي شرق يطا

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير إياد حريبات في مستشفى &#34;سوروكا&#34;

تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير إياد حريبات في مستشفى "سوروكا"

مسيرات أعلام استيطانية وتصدٍ فلسطيني لها بمناطق متفرقة بالضفة

مسيرات أعلام استيطانية وتصدٍ فلسطيني لها بمناطق متفرقة بالضفة

بيت لحم: الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء وبركس لتربية الماشية

بيت لحم: الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء وبركس لتربية الماشية

مجلس إدارة المسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي) يكرم وزير الثقافة

مجلس إدارة المسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي) يكرم وزير الثقافة

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

منوعات

بعد نجاحه عربيًا.. مسلسل سوري يثير ضجة ويعرض باللغة الهندية

بعد نجاحه عربيًا.. مسلسل سوري يثير ضجة ويعرض باللغة الهندية

ما حقيقة تهرب ياسر جلال من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه؟

ما حقيقة تهرب ياسر جلال من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه؟

شاهد كيف دافعت إلهام الفضالة عن نفسها بسبب هذه الصورة

شاهد كيف دافعت إلهام الفضالة عن نفسها بسبب هذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تثير الضجة والجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: دنيا بطمة تثير الضجة والجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: زوج الدكتورة خلود ينقذ طفلتهما في اللحظات الأخيرة

شاهد: زوج الدكتورة خلود ينقذ طفلتهما في اللحظات الأخيرة

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. حلا شيحا ومعز مسعود يُشعلان السوشيال ميديا

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. حلا شيحا ومعز مسعود يُشعلان السوشيال ميديا

شاهد: منى زكي تثير الجدل بكواليس مشهد الولادة في &#34;لعبة نيوتن&#34;

شاهد: منى زكي تثير الجدل بكواليس مشهد الولادة في "لعبة نيوتن"

حورية فرغلي لجمهورها &#34;استعدّوا للمفاجأة&#34;.. ما القصة؟

حورية فرغلي لجمهورها "استعدّوا للمفاجأة".. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على هيدي كرم بسبب هذا الفيديو المثير

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على هيدي كرم بسبب هذا الفيديو المثير

عربي

بعد إعادة العلاقات.. وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية

بعد إعادة العلاقات.. وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية

بينت: قيام أول وزير إسرائيلي بزيارة رسمية للإمارات &#34;حدث تاريخي ومهم&#34;

بينت: قيام أول وزير إسرائيلي بزيارة رسمية للإمارات "حدث تاريخي ومهم"

بجلسة سرية.. محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ المحاكمة في &#34;قضية الفتنة&#34;

بجلسة سرية.. محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ المحاكمة في "قضية الفتنة"

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن