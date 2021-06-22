الخليل: مستوطنون يعتدون على سائق خلال عمله في شق طريق زراعي شرق يطا





كمات قطعوا أسلاكا، وأتلفوا خزان وقود وإطارات، موضحا أن الخسائر تقدر بـ 17 الف شيكل.





رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على سائق، أثناء عمله في شق طريق زراعي في منطقة خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، وحطموا معدات الـ "باجر".وأكد منسق الجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، ان مستوطنين اعتدوا على السائق جبر علي عبد شتات، وحطموا آلة الحفر "الباجر" خلال عملها في شق طريق زراعي في منطقة خلة الضبع شرق يطا بالتعاون مع مجلس بلدي التوانة.