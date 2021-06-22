عاجل

  • روسيا: تسجيل 546 وفاة بفيروس (كورونا) في أعلى حصيلة منذ فبراير

شؤون فلسطينية

"المنظمات الأهلية" تعلق على قرار الحكومة تشكيل فريق إعمار غزة

"المنظمات الأهلية" تعلق على قرار الحكومة تشكيل فريق إعمار غزة
مجلس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
عبرت شبكة المنظمات الأهلية عن رفضها للقرار الصادر عن مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله بالأمس، بخصوص تشكيل فريق إعمار غزة.

وترى الشبكة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن هذا القرار جاء دون إجراء نقاش وتشاور وتوافق مع الجهات المختلفة وفي مقدمتهم الجهات المتضررة في قطاع غزة دون مشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني.

وتدعو الشبكة إلى تحييد موضوع إعمار قطاع غزة عن الخلاف والانقسام السياسي، وإجراء حوار ونقاش جدي بين مختلف الأطراف والتوافق على آلية لإعمار قطاع غزة على أن يتم ذلك بشكل سريع.

وأعرب وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، ناجي سرحان، عن استغرابه من قرار مجلس الوزراء، والذي شكل فريق إعادة إعمار المحافظات الجنوبية، "بدون الرجوع او التنسيق مع الجهات المختصة في قطاع غزة".

وقال في تصريح نقلته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، بأن هذا يدلل مع الأسف على غياب مفهوم الشراكة التي كنا ومازلنا نسعى لتعزيزها في مختلف المجالات، واستغرب كذلك من ورود اسمي في الفريق الفني بدون مشاورتي أو علمي.

وتابع: "قد تأكدت أن هناك أسماءً في الفريق الفني والاستشاري أدرجت أسماؤهم بدون علمهم".

وأكد سرحان "رفضه لهذا الأسلوب في التعامل مع قضية وطنية كبيرة مهمة وحيوية لأهلنا في قطاع غزة، وكنت أفضل أن يتشكل فريق وطني مهني صاحب اختصاص لإعادة الإعمار في قطاع غزة".

وتابع: "لذلك فإنني أُعلن انسحابي من الفريق الفني وأؤكد على دعوتي بضرورة تشكيل فريق وطني متفق عليه يضم كفاءات مهنية لتحمل مسؤوليته تجاه إعادة الإعمار في غزة".

وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق إعادة إعمار المحافظات الجنوبية ينسق عمله مكتب رئيس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الأشغال العامة والإسكان (مقرراً)، ووزير الحكم المحلي، ووزير الاقتصاد الوطني، ووزير الزراعة، ووزير العمل، ورئيس سلطة المياه، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

كذلك قرر تشكيل فريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص يضم في عضويته كل من :ماجد أبو رمضان، وعصام يونس، ونبيل أبو معيلق، وعلي أبو شهلا، وداوود ترزي، وزينب الغنيمي، وحليم حلبي.

كما قرر تشكيل الفريق الفني لإعادة إعمار المحافظات على النحو الآتي: سعدي علي/منسقاً للفريق، ورأفت سعد الله، وناجي سرحان، ووائل صلاح، وإياد أبو حمام، وفضل سكيك، وهاني فرح، وخالد جبر، وجمانة شلبي، وناصر الفار.


أخبار ذات صلة

(أونروا) تطلق نداء للمساعدة الإنسانية من أجل غزة بمبلغ 164 مليون دولار

(أونروا) تطلق نداء للمساعدة الإنسانية من أجل غزة بمبلغ 164 مليون دولار

الخليل: مستوطنون يعتدون على سائق خلال عمله في شق طريق زراعي شرق يطا

الخليل: مستوطنون يعتدون على سائق خلال عمله في شق طريق زراعي شرق يطا

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير إياد حريبات في مستشفى &#34;سوروكا&#34;

تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير إياد حريبات في مستشفى "سوروكا"

سلسلة من &#34;الصدامات&#34;.. صحيفة إسرائيلية تكشف التقييم الرئيسي بالمؤسسة الأمنية بشأن حماس

سلسلة من "الصدامات".. صحيفة إسرائيلية تكشف التقييم الرئيسي بالمؤسسة الأمنية بشأن حماس

غزة: الكشف عن إحصائيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

غزة: الكشف عن إحصائيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مسيرات أعلام استيطانية وتصدٍ فلسطيني لها بمناطق متفرقة بالضفة

مسيرات أعلام استيطانية وتصدٍ فلسطيني لها بمناطق متفرقة بالضفة

بيت لحم: الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء وبركس لتربية الماشية

بيت لحم: الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء وبركس لتربية الماشية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(أونروا) تطلق نداء للمساعدة الإنسانية من أجل غزة بمبلغ 164 مليون دولار

(أونروا) تطلق نداء للمساعدة الإنسانية من أجل غزة بمبلغ 164 مليون دولار

الخليل: مستوطنون يعتدون على سائق خلال عمله في شق طريق زراعي شرق يطا

الخليل: مستوطنون يعتدون على سائق خلال عمله في شق طريق زراعي شرق يطا

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير إياد حريبات في مستشفى &#34;سوروكا&#34;

تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير إياد حريبات في مستشفى "سوروكا"

مسيرات أعلام استيطانية وتصدٍ فلسطيني لها بمناطق متفرقة بالضفة

مسيرات أعلام استيطانية وتصدٍ فلسطيني لها بمناطق متفرقة بالضفة

بيت لحم: الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء وبركس لتربية الماشية

بيت لحم: الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء وبركس لتربية الماشية

مجلس إدارة المسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي) يكرم وزير الثقافة

مجلس إدارة المسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي) يكرم وزير الثقافة

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

منوعات

بعد نجاحه عربيًا.. مسلسل سوري يثير ضجة ويعرض باللغة الهندية

بعد نجاحه عربيًا.. مسلسل سوري يثير ضجة ويعرض باللغة الهندية

ما حقيقة تهرب ياسر جلال من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه؟

ما حقيقة تهرب ياسر جلال من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه؟

شاهد كيف دافعت إلهام الفضالة عن نفسها بسبب هذه الصورة

شاهد كيف دافعت إلهام الفضالة عن نفسها بسبب هذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تثير الضجة والجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: دنيا بطمة تثير الضجة والجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: زوج الدكتورة خلود ينقذ طفلتهما في اللحظات الأخيرة

شاهد: زوج الدكتورة خلود ينقذ طفلتهما في اللحظات الأخيرة

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. حلا شيحا ومعز مسعود يُشعلان السوشيال ميديا

شاهد: بسبب هذه الكلمات.. حلا شيحا ومعز مسعود يُشعلان السوشيال ميديا

شاهد: منى زكي تثير الجدل بكواليس مشهد الولادة في &#34;لعبة نيوتن&#34;

شاهد: منى زكي تثير الجدل بكواليس مشهد الولادة في "لعبة نيوتن"

حورية فرغلي لجمهورها &#34;استعدّوا للمفاجأة&#34;.. ما القصة؟

حورية فرغلي لجمهورها "استعدّوا للمفاجأة".. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على هيدي كرم بسبب هذا الفيديو المثير

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على هيدي كرم بسبب هذا الفيديو المثير

عربي

بعد إعادة العلاقات.. وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية

بعد إعادة العلاقات.. وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية

بينت: قيام أول وزير إسرائيلي بزيارة رسمية للإمارات &#34;حدث تاريخي ومهم&#34;

بينت: قيام أول وزير إسرائيلي بزيارة رسمية للإمارات "حدث تاريخي ومهم"

بجلسة سرية.. محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ المحاكمة في &#34;قضية الفتنة&#34;

بجلسة سرية.. محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ المحاكمة في "قضية الفتنة"

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن