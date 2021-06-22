"المنظمات الأهلية" تعلق على قرار الحكومة تشكيل فريق إعمار غزة

وأعرب وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، ناجي سرحان، عن استغرابه من قرار مجلس الوزراء، والذي شكل فريق إعادة إعمار المحافظات الجنوبية، "بدون الرجوع او التنسيق مع الجهات المختصة في قطاع غزة".





وقال في تصريح نقلته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، بأن هذا يدلل مع الأسف على غياب مفهوم الشراكة التي كنا ومازلنا نسعى لتعزيزها في مختلف المجالات، واستغرب كذلك من ورود اسمي في الفريق الفني بدون مشاورتي أو علمي.





وتابع: "قد تأكدت أن هناك أسماءً في الفريق الفني والاستشاري أدرجت أسماؤهم بدون علمهم".





وأكد سرحان "رفضه لهذا الأسلوب في التعامل مع قضية وطنية كبيرة مهمة وحيوية لأهلنا في قطاع غزة، وكنت أفضل أن يتشكل فريق وطني مهني صاحب اختصاص لإعادة الإعمار في قطاع غزة".





وتابع: "لذلك فإنني أُعلن انسحابي من الفريق الفني وأؤكد على دعوتي بضرورة تشكيل فريق وطني متفق عليه يضم كفاءات مهنية لتحمل مسؤوليته تجاه إعادة الإعمار في غزة".





وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق إعادة إعمار المحافظات الجنوبية ينسق عمله مكتب رئيس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الأشغال العامة والإسكان (مقرراً)، ووزير الحكم المحلي، ووزير الاقتصاد الوطني، ووزير الزراعة، ووزير العمل، ورئيس سلطة المياه، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.





كذلك قرر تشكيل فريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص يضم في عضويته كل من :ماجد أبو رمضان، وعصام يونس، ونبيل أبو معيلق، وعلي أبو شهلا، وداوود ترزي، وزينب الغنيمي، وحليم حلبي.



