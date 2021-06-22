غزة: الكشف عن إحصائيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 113296 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2761 حالة، وإجمالي المتعافين 109479 حالة.



كما وصل إجمالي الوفيات 1056 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 59 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 41 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 207200 جرعة، وهي تكفي لـ 103600 شخص،ـ وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 57699 شخصاً.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، أنها أجرت 1070 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة تسجيل 194 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)كما أعلنت تعافي 200 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، فيما لا يوجد حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.