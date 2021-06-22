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شؤون فلسطينية

مسيرات أعلام استيطانية وتصدٍ فلسطيني لها بمناطق متفرقة بالضفة

مسيرات أعلام استيطانية وتصدٍ فلسطيني لها بمناطق متفرقة بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت عدد من المواجهات، أمس الاثنين بعد انطلاق مسيرات رافضة لمسيرات أعلام المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس، نظم قطعان المستوطنين مسيرة على مفرق زعترة باتجاه بؤرة "أفيتار" الاستعمارية المقامة على قمة جبل صبيح في قرية بيتا جنوب نابلس.

فيما كانت وحدة "الكوشوك" قد بدأت مبكرا بإشعال الإطارات المطاطية بكثافة إيذاناً ببدء فعاليات الإرباك الليلي قرب البؤرة
المقامة على جبل صبيح.

وقام شبان برشق مركبة مستوطن بالحجارة قرب قرية أوصرين جنوب شرق نابلس، بينما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي اتجاه الشبان.

وهاجم مستوطنون مركبات فلسطينية على الطريق بين بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس.

وفي سلفيت، أغلقت قوات الاحتلال وادي قانا شمال بلدة دير استيا بالمحافظة، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لتأمين مسيرة للمستوطنين.

وقال رئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان إن ما يقارب من 150 مستوطنا تمركزوا في منطقة العين بالقرب من المدخل الرئيسي للوادي، استعدادا لمسيرتهم الاستفزازية.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم، وسط إطلاق الرصاص الحي، بعد تنظيم مسيرة مناهضة للاستيطان ورافضة لمسيرات الأعلام الاستيطانية.

وأعلنت مصادر محلية إصابة أحد جنود الاحتلال في رأسه رشقًا بالحجارة خلال مواجهات ببلدة عزون شرق قلقيلية.

وفي طوباس، شارك عشرات المواطنين من محافظة طوباس في مسيرة بمنطقة "عين الحلوة" في الأغوار الشمالية، منددين بانتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة، وردا على مسيرة دعت لها جماعات استيطانية متطرفة.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت مفرق عين الحلوة وحاجز تياسير لمنع مشاركة المواطنين في المسيرة.

وفي بيت لحم، احتشد عشرات المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، قرب قريتي جب الذيب والجبعة شرق وغرب بيت لحم، كما وانطلقت مسيرة لعصابات المستوطنين على دوار عصيون جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن المستوطنين رددوا هتافات معادية لفلسطين، وسط استفزاز للمواطنين.

وفي الخليل، تصدى أهالي يطا في منطقة المفقرة وشعب البطم في مسافر يطا لاقتحامات المستوطنين في المنطقة.

وتجددت اليوم الاثنين، الدعوات إلى النفير والخروج بمسيرات حاشدة ورفع الأعلام الفلسطينية ردا على استفزازات المستوطنين وقطع الطريق على مسيرات الأعلام التي دعوا لتنظيمها قرب قرى الضفة المحتلة.

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