دولي

(القناة 11): منصور عباس سيوافق كما يبدو على إقرار تمديد مشروع "قانون لم الشمل"

(القناة 11): منصور عباس سيوافق كما يبدو على إقرار تمديد مشروع "قانون لم الشمل"
منصور عباس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 11) الإسرائيلية، أن (القائمة العربية الموحدة) ستوافق كما يبدو على إقرار تمديد مشروع "قانون لم الشمل" بشرط التزام وزيرة الداخلية اييليت شاكيد علنًا باستثناء حالات إنسانية من منع الشمل.

وذكرت القناة أن شاكيد اجتمعت مساء أمس مع رئيس (القائمة الموحدة)، منصور عباس، وحضر رئيس الوزراء، نفتالي بينت جانبًا من الاجتماع.

كما شارك فيه الوزير زئيف إلكين ورئيسة الائتلاف الحكومي عيديت سيلمان، ونائبها بوعاز توبوروفسكي.  

واتفق الجانبان على الاجتماع مجددًا، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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