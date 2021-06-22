أردوغان يعلن إلغاء حظر التجول وعودة تركيا للحياة الطبيعية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلغاء حظر التجول المفروض في إطار تدابير مكافحة (كورونا)، بشكل كلي، اعتبارا من 1 تموز/يوليو المقبل.جاء ذلك أمس الإثنين في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث أعلن سلسلة قرارات جديدة بخصوص العودة إلى الحياة الطبيعية.وأشار أردوغان إلى عودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة اعتبارا من 1 تموز/يوليو، كما أعلن إلغاء قيود السفر بين المدن والقيود المتعلقة باستخدام وسائل النقل العام، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).​​​​​​​وأشار إلى أن تركيا تصدرت خلال الأسبوع الأخير دول العالم في أعداد التطعيم ضد (كورونا) مقارنة بعدد السكان.وأضاف: "نهدف لإتاحة التطعيم بلقاح (كورونا) لكافة مواطنينا فوق 18 عاما في غضون بضعة أسابيع".