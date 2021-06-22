دولي

(كورونا) بالعالم: أكثر من 279 ألف إصابة خلال 24 ساعة الماضية

(كورونا) بالعالم: أكثر من 279 ألف إصابة خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 889 ألف وفاة.

وبلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 179 مليونا، وما يقارب من 554 ألف اصابة، تعافى منهم 164 مليونا وما يزيد عن 260 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين 279 ألف و168 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,056 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (899 وفاة)، والهند (846 وفاة)، وكولومبيا (648 وفاة)، والأرجنتين (447 وفاة)، وروسيا (440 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (41,878 إصابة)، والهند (39,096 إصابة)، وكولومبيا (23,239 إصابة)، وروسيا (17,378 إصابة)، واندونيسيا (14,536 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل إصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، ما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (617,463 وفاة)، والبرازيل (502,817 وفاة)، والهند (389,302 وفاة)، والمكسيك (231,244 وفاة)، وبيرو (190,645 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،419,838 إصابة)، والهند (29,977,861 إصابة)، والبرازيل (17,969,806 إصابات)، وفرنسا (5,757,798 إصابة)، وتركيا (5,375,593 إصابة).

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