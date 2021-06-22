الصحة الإسرائيلية: يبدو أننا بحاجة لتوفير جرعة ثالثة من لقاح (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، حيزي ليفي، اليوم الثلاثاء، إنه "يبدو أننا سنحتاج لتوفير جرعة ثالثة من لقاح (كورونا) بسبب أن عدداً ملحوظاً ممن تلقوا اللقاحات أصيبوا بالمرض مجدداً".وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد جراء انتشار الطفرة الهندية في إسرائيل، فيما تم تطعيم نحو 5000 طفل دون 15 عاما، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت، في بيان، أنه منذ منتصف ليل أمس، تم تطعيم 4420 شخصا، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما الذين تلقوا جرعة التطعيم الأولى، كما تلقى 928 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح، ليبلغ إجمالي الفتية الذين تلقوا التطعيم 30 ألفا.وشخصت مئات الإصابات بـ (كورونا) في صفوف طلاب المدارس، فيما يتواجد نحو 5000 طالب وطالبة وأعضاء هيئات تدريسية في الحجر الصحي، نتيجة لمخالطتهم لمصابين بالفيروس.وأوصت وزارة الصحة الإسرائيلية، بتطعيم الفئة العمرية من (12-15 عاماً) ضد فيروس (كورونا) خشية تفشي الفيروس مجددًا في إسرائيل.هذا ما تمخض عن الاجتماع الذي عقده مدير عام الوزارة، حيزي ليفي مع منسق شؤون جائحة (كورونا)، نحمان آش، ومختصين آخرين.وعرضت خلال الاجتماع معطيات من الولايات المتحدة تشير إلى أنه تم تطعيم نحو مليونين ونصف مليون فتى أمريكي دون ظهور أعراض جانبية، خاصة ويتطابق ذلك مع نتائج الأبحاث التي أُجريت في إسرائيل والتي تظهر أن الآثار الجانبية للقاح نادرة وغير خطيرة.وتخشى وزارة الصحة فقدان السيطرة على تفشي الجائحة، محذرة من إمكانية اللجوء إلى القيود الاحترازية إذا ما أصيب بالداء مئات الأشخاص يومياً.هذا وتقرر إخضاع 83 تلميذًا من إحدى مدارس "هرتسيليا" للحجر الصحي بعد تأكد إصابة زميلة لهم في الصف الخامس الابتدائي بـ (كورونا).وتطرق وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس الى النقص في نقاط الفحص لتشخيص المرض في مطار بن غوريون وتراخي تطبيق الأنظمة المتعلقة بمنتهكي الحجر العائدين من خارج إسرائيل.وقال: إنه سيتم تشديد الإجراءات وفرض غرامات كبيرة على كل من سيسافر الى الدول الموبوءة المحظورة.ويستمر ارتفاع المنحنى الوبائي في إسرائيل، حيث يقارب عدد حالات (كورونا) النشطة 400.وفي ظل هذه المعطيات، توصي وزارة الصحة بتطعيم الصِبْية ضد الفيروس، لكي تصل إسرائيل إلى حالة المناعة المجتمعية المسماة "مناعة القطيع".وكان وزير الجيش، بيني غانتس، قد عقد جلسة يوم أمس في اعقاب التفشي الجديد لفيروس (كورونا) في إسرائيل.وأوعز إلى الجهات المعنية بالاستعداد لاحتمال استئناف منظومة إجراء الفحوصات والتحقيقات الوبائية.وفي السياق حذرت منظمة الصحة العالمية، من مخاطر السلالة الهندية لفيروس (كورونا) المسماة "دلتا".وقال د. مايك رايان، مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، إن هذه السلالة قد تحصد أرواح مرضى مصنفين ضمن دائرة الخطر.