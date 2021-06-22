شؤون فلسطينية

مجلس إدارة المسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي) يكرم وزير الثقافة

مجلس إدارة المسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي) يكرم وزير الثقافة
رام الله - دنيا الوطن
كرّم مجلس إدارة المسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي)، مساء أمس، في مدينة رام الله، وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف، تقديراً لدور الوزارة في دعم المسرح والمؤسسات الثقافية الفلسطينية في القدس.

وقال أبو سيف: المؤسسات الثقافية كما بقية المؤسسات الفلسطينية في القدس تعمل على حماية الوجود الوطني في المدينة المقدسة، وبالتالي فإن الوزارة تعمل على دعمها وإسنادها، وذلك لضمان استمراريتها وقيامها بفعالياتها داخل القدس تحديداً، إضافة إلى نقل هذا الإبداع في المحافظات الفلسطينية كافة، وعلى المستويين العربي والعالمي.

وكان الجمهور في رام الله، وتحديداً في مسرح وسينماتك القصبة، وبعد غياب طويل بسبب جائحة "كورونا"، على موعد مع عرض مسرحية "من قتل أسمهان؟" من إنتاج المسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي) في القدس، تأليف وإخراج وسينوغرافيا الفنان الفلسطيني العالمي نزار الزعبي، فيما كان تصميم الحركة للفلسطينية الأميركية الشهيرة سمر حداد كينغ حداد، فيما أبدع الممثلون جميعهم على الخشبة، وخاصة الفنان عزت النتشة في دور المحقق، والفنانة منى حوا في دور أسمهان.

وقال الفنان عامر خليل، مدير "الحكواتي": بعد قرابة عام ونصف من توقف العروض المسرحية بسبب جائحة (كورونا)، فضلنا الانطلاق مجدداً بهذا العرض لعدة اعتبارات، منها ما سبق وأن حققه من نجاحات على المستويين الجماهيري والفني، علاوة على ما يحمل من مزيج ما بين الكوميديا والاستعراض، إضافة إلى كونه عرضاً مبهراً فنيّاً وأدائياً، ويحمل عديد الإسقاطات والدلالات، لاسيما مع الحكايات الكثيرة لأسمهان في فلسطين عامة، وفي القدس على وجه الخصوص.

وعقب انتهاء العرض، تحدث عماد منى، عضو مجلس إدارة المسرح عن أهمية "الحكواتي" كصرح ثقافي مقدسي، وأهمية الفعل الثقافي الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال، موجهاً الشكر لكافة الشركاء والداعمين، وبينهم وزارة الثقافة الفلسطينية، علاوة على عديد المؤسسات المحلية والأجنبية.

 

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