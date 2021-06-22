شؤون فلسطينية

وفدان إسرائيليان يتوجهان إلى مصر لبحث هذين الموضوعين

وفدان إسرائيليان يتوجهان إلى مصر لبحث هذين الموضوعين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة (الجيش)، اليوم الثلاثاء، بأن وفدين إسرائيليين سيغادران إلى مصر، لبحث موضوعين مختلفين.

وقالت الإذاعة، إن وفداً إسرائيلياً سيغادر إلى مصر صباح اليوم بهدف وضع ترتيبات أمنية لخط الطيران الجديد الذي سيفتتح بين الجانبين.

كما سيغادر وفد آخر في وقت لاحق، في إطار جهود الوساطة المستمرة للتوصل لتهدئة مع غزة.

وكان موقع (والا) الإسرائيلي، أفاد أمس الاثنين، بأن وفداً إسرائيلياً زار القاهرة يوم الخميس الماضي، لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية حول قضية التهدئة في قطاع غزة وقضية الأسرى والمفقودين.

وأشار اثنان من المسؤولين الإسرائيليين على إطلاع بتفاصيل الزيارة، إلى أن المحادثات لم تسفر عن أي تقدم.

وجدد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، تحذيره لحركة حماس، متطرقا إلى قضية قطاع غزة، والأسرى والمفقودين.

ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الاثنين عن غانتس، قوله: إن "فيما يتعلق بقضية غزة، أكرر، ما كان ليس ما سيكون، وإذا لم تفهم حماس بعد فسنجعلها تفهم".

وأضاف: "بدون عودة الأسرى والمفقودين وتحقيق الاستقرار الأمني غزة لن تنعم اقتصاديًا".

وأكد رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، أن الاحتلال الإسرائيلي يبتز قطاع غزة، ويتهرب من تنفيذ الاستحقاقات.

وقال السنوار في كلمة امام الصحفيين، بعد لقائه بالمبعوث الأممي: "لا بد من حل جذور المشكلة، ولقاؤنا مع وفد الأمم المتحدة كان سيئًا، للأسف الشديد لا يوجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية بغزة والاحتلال يحاول أن يبتزنا".

وأضاف: "سنعقد لقاء لقادة الفصائل الوطنية والإسلامية خلال الساعات القادمة لنقرر خطواتنا التالية".

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