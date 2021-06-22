شؤون فلسطينية

قطاع غزة: إصابة واحدة خطيرة بحادثي سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: إصابة واحدة خطيرة بحادثي سير خلال 24 ساعة الماضية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت "المرور" عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما إصابة واحدة خطيرة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق. 

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