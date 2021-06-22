"في ظل ظروف صعبة".. حماس تصدر تصريحاً مع قرب امتحان الثانوية العامة

ودعت حماس إلى تعاون الجميع لتوفير كل الأجواء والبيئة المناسبة والإجراءات اللازمة للطلبة لاجتياز الامتحانات على أكمل وجه، وتشيد في الوقت ذاته بجهود الجهات الحكومية خاصة وزارتي التربية والتعليم، والداخلية والأمن الوطني، والجهات الرسمية كافة وحرصهم على عقد الامتحانات في موعدها المقرر، رغم كل الصعوبات والتحديات.



وتقول الحركة إنها إذ "تدعو أبناءنا وبناتنا من الطلبة إلى مزيد من الجد والاجتهاد في الدراسة باعتبار العلم أحد أهم الوسائل التي يجب أن يمتلكها شعبنا في مجابهة الاحتلال ومسارات الحياة، فإنها تدعو الله عز وجل بالتوفيق والسداد للطلبة كافة، وحصولهم على أعلى الدرجات، فالطلبة والشباب هم عماد مستقبل الوطن وأمل الأمة".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، تصريحاً صحفياً، تقديرا لطلبة الثانوية الذين يستعدون لتقديم امتحاناتهم ويتحدون الظروف الصعبة.وأعربت الحركة في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن خالص تقديرها لـ "أبنائنا وبناتنا من طلبة الثانوية العامة الذين يستعدون لتقديم امتحاناتهم في يوم الخميس 24 حزيران/يونيو الجاري، ويتحدون الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها شعبنا المرابط.