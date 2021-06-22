شؤون فلسطينية

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، الرياح  غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الجمعة، كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

اليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

  المدينـة

اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

      القدس29-1730-1931-20بيت لحم29-1730-1931-20
رام الله والبيرة28-1629-1830-19طولكرم31-2031-2032-21
نابلس30-1831-2032-21قلقيلية31-2031-2032-21
جنين32-1933-2134-22سلفيت29-1730-1931-20
طوباس33-2034-2235-23روابي30-1831-2032-21
الخليل28-1629-1830-19غزه30-2130-2131-22
أريحا38-2439-2540-26خانيونس30-2130-2131-22
الأغوار الشمالية36-2237-2338-24رفح31-2031-2032-21

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