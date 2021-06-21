"الخارجية": الأردن يرفع عدد المسافرين يومياً إلى 1000 اعتباراً من الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنعبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن شكرها وتقديرها للمملكة الأردنية الهاشمية، ملكا وحكومة وشعبا، على جميع التسهيلات التي تقدمها للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا أثناء سفرهم من وإلى الوطن، في ظل الجائحة والبروتوكولات المعتمدة لمواجهتها، والتي كان آخرها القرار الذي اتخذته السلطات الأردنية المختصة اليوم بزيادة أعداد المسافرين للأردن الشقيق ليرتفع من 500 إلى 1000 مسافر يوميا اعتبارا من يوم غد، وزيادة عدد المواطنين المغادرين للمملكة يومي الجمعة والسبت من 250 إلى 500 مسافر، وكذلك التوجه للسماح للمواطنين الذين يحملون شهادة التطعيم الدخول للأراضي الأردنية دون التسجيل على المنصة.وأكدت الوزارة أن الحوارات والنقاشات متواصلة مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية وعلى أعلى المستويات، والتي تأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الوبائي في المملكة وفلسطين كمحدد أساسي، وصولا لتحقيق المزيد من التسهيلات أمام حركة وسفر المواطنين الكرام، بما في ذلك تخفيف التكاليف المالية الباهظة التي يتحملها المواطن خلال سفره، والعمل على عودة الأوضاع كما كانت قبل انتشار الوباء.وتمنت وزارة الخارجية والمغتربين تمام الصحة للشعبين الشقيقين والانتصار على الفيروس، وإلغاء جميع التقييدات على سفر وتنقل المواطنين.