شاهد: مواجهات بين المقدسيين ومستوطنين في حي الشيخ جـراح

وحدثت المواجهات، في الشارع الذي من المتوقع إخلاء العائلات الفلسطينية منه، فيما تم اعتقال شخص واحد حتى الآن.





وأصيب عدد من الشبان خلال المواجهات، فيما تم نقل بعض الإصابات إلى المستشفى.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين موسى الأطرش وأحمد أبو خضير خلال المواجهات الدائرة في حي الشيخ جراح.



ووفق مصادر محلية، فقد نشب حريق قرب منزل في حي الشيخ جراح، فيما هاجم مستوطنون عدة منازل، وقوات الاحتلال اقتحمت منازل أخرى.













رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات عنيفة هذه الليلة، بين المواطنين الفلسطينيين، ومستوطنين، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.