إسرائيل: مخاوف من تفشٍ جديد لفيروس (كورونا) خاصة الطفرة الهندية

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن هناك مخاوف من تفشٍ جديد لفيروس (كورونا)، خاصة الطفرة الهندية.





وقالت إن 40% من حالات الإصابة بالفيروس، خلال الأسبوعين الماضيين في إسرائيل، هي لأشخاص تلقوا اللقاح سابقاً.





وتنظر وزارة الصحة الإسرائيلية، في إمكانية إعادة إلزام السكان بوضع الكمامات في المدارس والأماكن المغلقة وفي مطار بن غوريون، وذلك تحسباً من تفشي (كورونا) ولا سيما السلالة الهندية.

وتقرر خلال جلسة تقييمية عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفويتس الليلة الماضية، زيادة عدد النقاط المخصصة لإجراء فحوصات لكشف (كورونا) في المطار وتشديد إجراءات تطبيق الحجر المنزلي للعائدين من خارج إسرائيل، ولهذا الغرض سيتم تجنيد 250 شرطيا.

كما تقرر فرض حظر السفر الى عدة دول مصنفة حمراء هي الارجنتين وروسيا والهند وجنوب افريقيا والمكسيك والبرازيل، ولن يسمح السفر اليها الا بعد الحصول على مصادقة مسبقة من لجنة استثناءات.

كما يوصي طاقم خاص في وزارة الصحة بتطعيم جميع الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 باللقاح ضد (كورونا).

ويوصي هذا الطاقم أيضاً لمن هم بحالة صحية تعرضهم للخطر بارتداء الكمامات في الأماكن المسقوفة.

رام الله - دنيا الوطن