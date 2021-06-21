دولي

إسرائيل: مخاوف من تفشٍ جديد لفيروس (كورونا) خاصة الطفرة الهندية

إسرائيل: مخاوف من تفشٍ جديد لفيروس (كورونا) خاصة الطفرة الهندية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن هناك  مخاوف من تفشٍ جديد لفيروس (كورونا)، خاصة الطفرة الهندية.

وقالت إن 40% من حالات الإصابة بالفيروس، خلال الأسبوعين الماضيين في إسرائيل، هي لأشخاص تلقوا اللقاح سابقاً.

وتنظر وزارة الصحة الإسرائيلية، في إمكانية إعادة إلزام السكان بوضع الكمامات في المدارس والأماكن المغلقة وفي مطار بن غوريون، وذلك تحسباً من تفشي (كورونا) ولا سيما السلالة الهندية. 

وتقرر خلال جلسة تقييمية عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفويتس الليلة الماضية، زيادة عدد النقاط المخصصة لإجراء فحوصات لكشف (كورونا) في المطار وتشديد إجراءات تطبيق الحجر المنزلي للعائدين من خارج إسرائيل، ولهذا الغرض سيتم تجنيد 250 شرطيا.

كما تقرر فرض حظر السفر الى عدة دول مصنفة حمراء هي الارجنتين وروسيا والهند وجنوب افريقيا والمكسيك والبرازيل، ولن يسمح السفر اليها الا بعد الحصول على مصادقة مسبقة من لجنة استثناءات.

كما يوصي طاقم خاص في وزارة الصحة بتطعيم جميع الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 باللقاح ضد (كورونا).

ويوصي هذا الطاقم أيضاً لمن هم بحالة صحية تعرضهم للخطر بارتداء الكمامات في الأماكن المسقوفة.

أخبار ذات صلة

فيديو.. إسرائيل: نجاح تجارب اعتراض طائرات مسيرة وقذائف صاروخية بواسطة أشعة الليزر

فيديو.. إسرائيل: نجاح تجارب اعتراض طائرات مسيرة وقذائف صاروخية بواسطة أشعة الليزر

اسم أردوغان في صناديق الانتخابات الإيرانية

اسم أردوغان في صناديق الانتخابات الإيرانية

الولايات المتحدة تهدد الصين بالعزلة

الولايات المتحدة تهدد الصين بالعزلة

(كورونا عالميًا) 3 ملايين و882 ألف وفاة و179 مليونًا و260 ألف إصابة

(كورونا عالميًا) 3 ملايين و882 ألف وفاة و179 مليونًا و260 ألف إصابة

&#34;إسرائيل&#34; تدرس فرض ارتداء الكمامات وحظر السفر وتطعيم الفتية بسبب الطفرة الهندية

"إسرائيل" تدرس فرض ارتداء الكمامات وحظر السفر وتطعيم الفتية بسبب الطفرة الهندية

الأسطول الأمريكي يستعد لهجوم مفاجئ

الأسطول الأمريكي يستعد لهجوم مفاجئ

بايدن ينعى كلبه &#34;العزيز&#34; عن عمر 13 عامًا

بايدن ينعى كلبه "العزيز" عن عمر 13 عامًا

موسكو تشهد اليوم موجة حر شديدة

موسكو تشهد اليوم موجة حر شديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

غزة: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

قوات الاحتلال تعتقل خمسة شبان من مخيم جنين

قوات الاحتلال تعتقل خمسة شبان من مخيم جنين

كتائب القسام تنعى أحد مؤسسي الإعلام العسكري

كتائب القسام تنعى أحد مؤسسي الإعلام العسكري

توقيع اتفاقية لدعم مشروع إنشاء الفريق الفلسطيني الوطني للبرمجة

توقيع اتفاقية لدعم مشروع إنشاء الفريق الفلسطيني الوطني للبرمجة

(فدا) يؤكد على صوابية المطالبات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بخصوص صفقة اللقاحات مع &#34;فايزر&#34;

(فدا) يؤكد على صوابية المطالبات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بخصوص صفقة اللقاحات مع "فايزر"

وزارة التنمية تبحث مع محافظ سلفيت سير العمل ببرامج الصندوق التكافل الاجتماعي

وزارة التنمية تبحث مع محافظ سلفيت سير العمل ببرامج الصندوق التكافل الاجتماعي

جلسة استئناف للأسير الشيخ خضر عدنان في 23 يونيو الجاري

جلسة استئناف للأسير الشيخ خضر عدنان في 23 يونيو الجاري

مئات المواطنين يشاركون في مسيرة بالأغوار الشمالية رداً على مسيرة للمستوطنين

مئات المواطنين يشاركون في مسيرة بالأغوار الشمالية رداً على مسيرة للمستوطنين

منوعات

شاهد: آمال ماهر تكشف عن سبب اعتزالها بشكل مفاجئ

شاهد: آمال ماهر تكشف عن سبب اعتزالها بشكل مفاجئ

شاهد ماذا رد أحمد العوضي على اتهامات شقيقة طليق زوجته؟

شاهد ماذا رد أحمد العوضي على اتهامات شقيقة طليق زوجته؟

شاهد كيف واجهت يسرا اللوزي منتقدي تقليدها لمحمد رمضان

شاهد كيف واجهت يسرا اللوزي منتقدي تقليدها لمحمد رمضان

شاهد: كيف رد محمد رمضان على سميرة عبد العزيز بعد اتهامها بشتمها

شاهد: كيف رد محمد رمضان على سميرة عبد العزيز بعد اتهامها بشتمها

جرّاح عربي يكشف عن لحظات صادمة في إنقاذ الأميرة ديانا

جرّاح عربي يكشف عن لحظات صادمة في إنقاذ الأميرة ديانا

ما حقيقة إصابة نانسي عجرم بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة نانسي عجرم بفيروس (كورونا)؟

مجددًا.. حلا الترك تحسم الجدل وتختار أحد والديها.. من اختارت؟

مجددًا.. حلا الترك تحسم الجدل وتختار أحد والديها.. من اختارت؟

ما حقيقة عودة عبد المنعم عمايري لأمل عرفة؟

ما حقيقة عودة عبد المنعم عمايري لأمل عرفة؟

تطورات صادمة في قضية مقتل شاب في فيلا نانسي عجرم

تطورات صادمة في قضية مقتل شاب في فيلا نانسي عجرم

شاهد كيف دافعت أحلام عن أميرة سعودية بعد انتشار صورة غريبة عنها

شاهد كيف دافعت أحلام عن أميرة سعودية بعد انتشار صورة غريبة عنها

عربي

بعد إعادة العلاقات.. وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية

بعد إعادة العلاقات.. وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية

بينت: قيام أول وزير إسرائيلي بزيارة رسمية للإمارات &#34;حدث تاريخي ومهم&#34;

بينت: قيام أول وزير إسرائيلي بزيارة رسمية للإمارات "حدث تاريخي ومهم"

بجلسة سرية.. محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ المحاكمة في &#34;قضية الفتنة&#34;

بجلسة سرية.. محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ المحاكمة في "قضية الفتنة"

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن