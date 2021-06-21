توقيع اتفاقية لدعم مشروع إنشاء الفريق الفلسطيني الوطني للبرمجة

رام الله - دنيا الوطنوقعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، ممثلة برئيسها وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة التربية والتعليم أ.د علي زيدان أبو زهري، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد أبو هولي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بالدكتور إسحق سدر، بمقر دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير اتفاقية لدعم مشروع إنشاء الفريق الفلسطيني الوطني للبرمجة.ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الدعم المقدم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وتمويل المشاريع والأنشطة الموجهة لفائدة دولة فلسطين. ألا وتتضمن الاتفاقية تدريب عدد من الشباب والشابات على مهارات البرمجة.وقال أبو زهري أن هذه الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودائرة شؤون اللاجئين من أجل تأسيس فريق ترميز وطني فلسطيني ليكون ممثل فلسطين على المستويين الإقليمي والدولي، مما يتيح للمبرمجين الفلسطينيين الشباب الطموحين الفرصة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لتلبية معايير مسابقات الترميز الدولية، ولتشجيع التعلم عبر الإنترنت، وتنمية مهارات الشباب في البرمجة، ولتمكين الشباب المهمش في الضفة الغربية وقطاع غزة. يأتي ذلك ضمن برنامج عمل اللجنة الوطنية وخطتها الاستراتيجية على دعم القطاعات العلمية والتكنولوجية لتمكينها من القيام بواجبها.وأشاد أبو هولي باستهداف مجموعة مختارة من الطلاب من مختلف القطاعات التعليمية وخاصة الشباب من مخيمات اللاجئين الذين يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على هذه الفرص، وسيتم تضمين عدد من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة.واثنى أبو هولي على العمل التعاوني المشترك ما بين دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الوطنية ووزارة الاتصالات في تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة لا سيما التربوية والثقافية والعلمية.من جانبه أكد د. سدر على قيام الوزارة بدورها في تعزيز الأسس لبناء مجتمع معلوماتي يستطيع مواكبة كافة التطورات التكنولوجية، وخلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى إرساء دعائم ارتكازية تساهم في تعزيز الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية والاستفادة من هذه الفرص لتعزيز القدرات والحصول على برامج الدعم الفني، والتي نشأت في إطار حملة أطلقتها الوزارة "نحو مليون طفل فلسطيني مبرمج".وحضر التوقيع كل من د. دوّاس دوّاس أمين عام اللجنة الوطنية، وأحمد حنون مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، رانية جابر مدير عام مركز الإبداع التكنولوجي والإدارة العامة للمعلوماتية في وزارة الاتصالات، ومحمد صوافطة قائم بأعمال مدير عام البرامج والمشاريع في اللجنة الوطنية، ووصفية المصري مدير مكتب رئيس اللجنة الوطنية، والمهندس إياد عريقات مدير التدريب والتطوير في وزارة الاتصالات.يذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار بناء فريق وطني للبرمجة بما يشمل تكوين فريق ترميز في فلسطين وتشجيع التعلم عبر الإنترنت، وتنمية مهارات الشباب من خلال التركيز على مهارات البرمجة الأساسية وتطوير مهارات الترميز المتقدمة والتفكير التصميمي، وصولا إلى تشكيل فريق ترميز فلسطيني يمثل فلسطين على المستويات الإقليمية والدولية، ويشمل هذا المشروع مختلف المخيمات في المحافظات الشمالية والجنوبية.