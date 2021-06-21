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قرارات جديدة.. "الأوقاف" بغزة تعلن تنظيم حملة تطعيم للمصلين بلقاح (كورونا)

قرارات جديدة.. "الأوقاف" بغزة تعلن تنظيم حملة تطعيم للمصلين بلقاح (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، بالتعاون مع وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنها ستنظم حملة تطعيم للمصلين.

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه "سيُسمح لأي مسجد ينتهي من عملية التطعيم بإنهاء التباعد والعودة إلى مزاولة نشاطه المعتاد".

وفيما يلي نص التصريح: 

نحمد الله تعالى على تراجع عدد إصابات (كورونا) في قطاع غزة، ومن أجل الحفاظ على حالة الاستقرار وتطويرها، وبعد إفادة وزارة الصحة بالمعطيات الصحية، وموقف مجلس الاجتهاد الفقهي بضرورة الإبقاء على الإجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على أرواح الناس، وتحقيق السلامة الصحية، *تؤكد وزارة الأوقاف على الأمور التالية:*

استمرار التباعد بين المصلين، والحرص على الالتزام بالسجادة والكمامة.

السماح بتشغيل المراوح.

استئناف جميع الأنشطة المسجدية من الدروس والمحاضرات وحلقات التلاوة مع أخذ إجراءات السلامة.

تعديل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لتكون على النحو التالي: "الفجر: 20 دقيقة، الظهر والعصر: 15 دقيقة، المغرب والعشاء: 10دقائق".

ندعو المواطنين للمبادرة بأخذ اللقاح من أجل تجنب الإصابة، أو تقليل آثارها.

ستنظم وزارتا الأوقاف والصحة حملة تطعيم للمصلين، حيث سيُسمح لأي مسجد ينتهي من عملية التطعيم بإنهاء التباعد والعودة إلى مزاولة نشاطه المعتاد.

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