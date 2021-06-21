فيديو.. إسرائيل: نجاح تجارب اعتراض طائرات مسيرة وقذائف صاروخية بواسطة أشعة الليزر





وأجرت وزارة الجيش، هذه التجارب في أواسط إسرائيل، بالتعاون مع شركة "إلبيت" وسلاح الجو.



وذكرت أن كل اعتراض بواسطة "ليزر" يكلف دولارات معدودة فقط وان هذه المنظومة تتيح اعتراض أهداف جوية من مسافات طويلة.





ومن المتوقع، أن يستمر تطوير النموذج الأولي للمنظومة خلال السنوات المقبلة التي قد تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أعوام.



كما تنوي وزارة الجيش إجراء تجارب أرضية على منظومة "ليزر" بحلول نهاية العام الجاري، وسيتم نشر المنظومة في محيط قطاع غزة في غضون ثلاث سنوات إذا تكللت هذه التجارب بالنجاح.















رام الله - دنيا الوطنقالت تكللت بالنجاح سلسلة تجارب على منظومة جوية لاعتراض طائرات مسيّرة وقذائف صاروخية من خلال أشعة "ليزر".