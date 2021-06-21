وزارة التنمية تبحث مع محافظ سلفيت سير العمل ببرامج الصندوق التكافل الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطنالتقى محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل في دار المحافظة اليوم الاثنين، الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية في وزارة التنمية الاجتماعية خالد الطميزي والوفد المرافق له ، بحضور مدير مديرية التنمية الاجتماعية بالمحافظة إياد الديك ومديرة مركز الدار البيضاء لرعاية وتأهيل ذوي الاعاقة الذهنية أماني شاهين.واطلع المحافظ كميل الوكيل الطميزي على واقع المحافظة وحجم التحديات والاحتياجات في ظل الاحتلال وزيادة وتيرة الاستهداف الاستيطاني. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وآليات توفير خدمات تلبي طموحات وتطلعات أبناء المحافظة.واطلع اطميزي عطوفة المحافظ على سير العمل وآخر مستجدات البرامج بالوزارة ودار الحديث عن صندوق التكافل وآلية العمل وتذليل كافة العقبات والمعيقات في تلبية سير العمل ببرامج الصندوق وما تحتاجه المسوحات الاجتماعية من جهد يوفره باحثي المديرية.كما زار اطميزي مركز الدار البيضاء التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وأطلع على سير العمل بالمركز وابرزالاحتياجات التي يواجه المركز، وسبق ذلك لقاء مع موظفي المديرية.واشار اطميزي لإيلاء وزارة التنمية أهمية خاصة لمركز الدار البيضاء الذي يقدم الخدمات لذوي الإعاقة الذهنية ، بما يسهل من مهام عمله ، مشددا على أن الوزارة وبكافة المديريات والمراكز تفتح باب الشراكة مع المؤسسات المحلية ذات الاختصاص بما يخدم الفئات المستفيدة.وأكد اطميزي أن مديرية تنمية سلفيت تشهد نقلة نوعية في العمل والأداء عبر شراكاتها مع المحافظة وكافة المؤسسات نحو خدمة المستفدين من المديرية وبرامج عملها وهو النهج التشاركي الذي تتبعه وزارة التنمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وأثار جائحة كورونا .ومن جانبه قال مدير المديرية إياد الديك في ظل الظروف الصعبة فإن المديرية وعبر البوابة الموحدة للمساعدات وبالتعاون مع الجمعيات تسعى نحو تقديم ما تستطيع لكافة الأسر المستفيدة ، مثمنا التعاون القائم مع المحافظة عبر صندوق التكافل الاجتماعي.وبدورها قالت مديرة الدار البيضاء أماني شاهين أن طاقم المركز يعمل من أجل تقديم كافة الخدمات للنزلاء من الأطفال ذوي الاعاقة ويسخر كافة الجهود من أجل ذلك.وأضافت أن المركز على تواصل دائم مع كافة الشركاء المجتمعيين لتوفير الاحتياجات، وذلك ضمن خطته السنوية.