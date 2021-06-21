بالأسماء: الحكومة تقرر تشكيل فريق إعادة الإعمار وفريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص





وينسق عمل الفريق مكتب رئيس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الأشغال العامة والإسكان (مقرراً)، وزير الحكم المحلي، وزير الاقتصاد الوطني، وزير الزراعة، وزير العمل، رئيس سلطة المياه، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.





كما قرر تشكيل فريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص يضم في عضويته كل من :ماجد أبو رمضان، وعصام يونس، ونبيل أبو معيلق، وعلي أبو شهلا، وداوود ترزي، وزينب الغنيمي، وحليم حلبي.









رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس الوزراء، برئاسة د.محمد اشتية، اليوم الاثنين، تشكيل فريق إعادة إعمار المحافظات الجنوبية.