جلسة استئناف للأسير الشيخ خضر عدنان في 23 يونيو الجاري

يُشار إلى أنّ مخابرات الاحتلال (شاباك) أصدرت أمر اعتقالٍ إداريّ بحقّ الأسير عدنان، مدته شهر يبدأ من تاريخ اعتقاله في الـ29 أيّار/ مايو الماضي، وكانت محكمة الاحتلال قد عقدت جلسة للنظر في قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ الأسبوع الماضي، وأرجأت إصدار القرار حتّى يوم أمس، بعدما طلبت المحكمة من النيابة العسكرية، أن توضح موقفها إزاء مجموعة من الإجراءات التي كان من المفترض أن تسبق إصدار أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه.



علمًا أنّ إدارة سجون الاحتلال كانت قد نقلت الأسير عدنان إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، بعد جلسة المحكمة التي عقدت له في "عوفر" الأسبوع الماضي، حيث رفض الأسير عدنان التعامل مع أيّ من الأطباء وعمل أيّة فحوص طبية.



يذكر أنّ الأسير عدنان، تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، وهذا الإضراب الخامس الذي يخوضه على مدار هذه السنوات، حيث تمكّن خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة.



الأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر شهر، وأكبرهم (13 عامًا).



وأوضح نادي الأسير أن الأسير عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 23 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وما يزال محتجزًا في ظروف قاسية وصعبة في زنازين معتقل "الجلمة".وكانت محكمة الاحتلال يوم أمس ثبتت أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الشيخ عدنان ومدته شهر يبدأ من تاريخ 29 أيّار/ مايو الماضي.يذكر أن الأسير عدنان تعرض يوم أمس لعملية تنكيل خلال نقله إلى المحكمة، وذلك في محاولة للضغط عليه، حيث تُشكل عملية النقل المتكرر للأسرى المضربين إحدى أبرز أدوات التنكيل الممنهجة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم.