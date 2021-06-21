السيسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة بالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضرورة العمل على عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية وفق قرارات الشرعية الدولية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الاثنين، بالعاصمة المصرية، القاهرة.وشدد السيسي ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر بشدة نتيجة العدوان الإسرائيلي، مع الأخذ في الاعتبار مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة بالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية.