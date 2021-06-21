سلطة جودة البيئة وجامعة بيت لحم يفتتحان مركز للتنوع الحيوي في بيت لحم











رام الله - دنيا الوطنفتتح رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور ونائب الرئيس الأعلى لجامعة بيت لحم بيتر براي، اليوم الاثنين في بيت لحم، مركز التنوع الحيوي الذي تم انشائه في معهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف ومدير المعهد مازن قمصية ورجل الأعمال منيب المصري.ويأتي إنشاء المركز ضمن مشروع الوحدة والتنوع في الطبيعة والمجتمع الممول من مبادرة السلام الأوروبية، ويهدف إلى استدامة النظم البشرية والطبيعية من خلال تنفيذ أنشطة تعزز التنوع الحيوي والزراعي والبشري والطبيعي على مدار 3 سنوات .وقال المطور أثناء الافتتاح بأن مركز التنوع الحيوي يشكل إضافة نوعية في العمل البيئي للحفاظ على التنوع البيولوجي في دولة فلسطين، متطرقا إلى الواقع البيئي والتهديدات التي تواجه البيئة الفلسطينية والانتهاكات والتعديات الإسرائيلية عليها.وأضاف أن المشروع عمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال البحث من أجل الحفاظ على التنوع الحيوي، وهو يمثل امتدادا وتطورا للعمل الذي تقوم به دولة فلسطين استجابة للاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي ممثلة بسلطة جودة البيئة.بدوره، أكد براي أن الجامعة تسعى إلى تعزيز التعاون البحثي، وأن هذا المركز يسهم تعزيز فكرة المشروع على زيادة الاحترام للإنسان والطبيعة.كما أكد قمصية على مواصلة الجهود في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وتجنيد الخبراء في مجالات البحث والتنوع البشري والطبيعي.ويسعى المشروع إلى استدامة الروابط والتعاون بين الخبراء والجهات ذات العلاقة في مجالات البحث والتعليم والبيئة والتنوع الحيوي والزراعة والانثروبولوجيا والتراث الثقافي الذي يؤدي إلى استدامة المجتمعات البشرية والطبيعية.