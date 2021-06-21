تفاصيل لقاء هنية والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني





ووضع وفد الحركة الرئيس في صورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون جراء ممارسات الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنالتقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ووفد قيادة الحركة ظهر اليوم الاثنين، في نواكشوط، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.وعبّر الرئيس الموريتاني عن تمسك نواكشوط بثوابت القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله في جميع المحطات، وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني وإنجازات معركة سيف القدس.من جانبه عبّر رئيس الحركة عن تقديره للموقف الموريتاني الرسمي والشعبي المميز سواء من خلال رفض التطبيع مع الاحتلال أو الدور الدبلوماسي الموريتاني المناصر والداعم للقضية، وكذلك الحراكات الشعبية في شوارع موريتانيا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.وأكد رئيس المكتب السياسي، تمسك حركة حماس بالوحدة وجاهزيتها لأي دور موريتاني يمكن أن يسهم في تحقيق ذلك، مشددًا في الوقت نفسه على تمسك الحركة بخيار المقاومة لحماية واستعادة المقدسات والحقوق الفلسطينية.وأشار إلى حرص الحركة على الانفتاح على جميع الأطراف الإقليمية والدولية، مستعرضًا الأوضاع السياسية والتطورات الميدانية في أعقاب معركة سيف القدس.