بعد إعادة العلاقات.. وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية

رام الله - دنيا الوطنتسلم وزير خارجية قطر، رسميا أوراق اعتماد سفير السعودية، بعد أن أعادت الدولتان الخليجيتان العلاقات بينهما في كانون الثاني/يناير، بعد خلاف مرير استمر ثلاث سنوات.وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تسلم الإثنين "نسخة من أوراق اعتماد" السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.وبحسب الوكالة، فإن وزير الخارجية تمنى "لسعادة السفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).ومنذ حصول المصالحة، اتُخذت خطوات حذرة نحو عودة الأمور إلى طبيعتها، بما في ذلك استئناف السفر الجوي وإعادة فتح الحدود البرية الوحيدة لقطر مع السعودية.