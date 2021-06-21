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بلدية غزة تعلن عن فعالية لإطلاق ميدان الصحافة الأربعاء

بلدية غزة تعلن عن فعالية لإطلاق ميدان الصحافة الأربعاء
مفترق ضبيط
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بلدية غزة عن تنظيم فعالية تضامنية مع الإعلاميين والمكاتب الإعلامية المتضررة في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، يوم الأربعاء القادم، يتخللها إطلاق اسم ميدان الصحافة على تقاطع شارعي الوحدة والجلاء المعروف
بـ"مفترق ضبيط".

وذكرت البلدية في بيان صحفي، أن المجلس البلدي قرر إطلاق اسم ميدان الصحافة على هذا المفترق بعد التشاور مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والجهات والأطر الممثلة للصحفيين والشركات العاملة في مجال الصحافة والإعلام، تقديرًا لجهود
فرسان الكلمة والصورة ووفاءً لدماء وأرواح شهداء العمل الإعلامي.

وأكدت البلدية أنها ستعقد لقاءات تشاورية مع نقابة الصحفيين والجهات والأطر الصحفية في قطاع غزة خلال الفترة القادمة.

وكانت بلدية غزة قد أطلقت مبادرة لاحتضان المكاتب الإعلامية المتضررة في العدوان الأخير وذلك في مقر المكتب العامة وسط مدينة غزة، تقديرًا للدور المهم والبارز الذي لعبته وسائل الإعلام في العدوان الأخير.

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