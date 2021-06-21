عاجل

  • الحكومة تقرر حل جميع المجالس البلدية وتحويلها إلى "لجان تسيير أعمال" لحين إجراء الانتخابات

شؤون فلسطينية

معايعة: مؤشرات إيجابية لعودة القطاع السياحي الفلسطيني للعمل

معايعة: مؤشرات إيجابية لعودة القطاع السياحي الفلسطيني للعمل
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، إن الوزارة وبالشراكة مع القطاع السياحي الخاص تعمل على مجموعة برامج وأنشطة لضمان عودة القطاع للعمل، في ظل المؤشرات الإيجابية بتراجع عدد الإصابات بفيروس (كورونا).

وأكدت خلال استقبالها، اليوم الاثنين، لممثلة جمعية مكاتب السفر اليونانية ماغدولينا اثناسيدو، في مقر الوزارة في بيت لحم، نجاح خطة الوزارة في انتاج واعتماد بروتوكولات صحية خاصة بالسياحة وفقًا للمعايير العالمية، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي في مواضيع العناية والوقاية والسلامة العامة، وإيجاد فرص للعاطلين عن العمل وتجهيز المنشآت السياحية، والتوعية والترويج السياحي.

وشددت خلال اللقاء الذي حضره مدير عام التسويق السياحي في الوزارة ومسؤول ملف إنعاش السياحة، ماجد اسحق، على أهمية بناء جسور التعاون لعودة النشاط السياحي بين فلسطين واليونان، مشيرةً إلى أن الوزارة تسعى إلى إغناء تجربة السائح بحيث يعود الى وطنه حاملًا صورة جميلة عن فلسطين وشعبها ومضطلع على ما يعانيه شعبنا من ظلم تاريخي.

وبحث اللقاء التحضيرات اللازمة لإعادة تنظيم زيارات الوفود السياحية من اليونان الى فلسطين، بالإضافة للاطلاع على التجربة الفلسطينية في اعتماد بروتوكولات صحية عالمية للقطاع السياحي والتدابير التي اتخذتها فلسطين لخلق بيئة سياحية آمنة للسياح القادمين لزيارتها.

من جهتها، أكدت اثناسيدو وجود أعداد كبيرة من السياح والحجاج اليونانيين الذين ينتظرون الوقت المناسب لزيارة فلسطين والتمتع بما تحتضنه من مواقع سياحية ودينية وأثرية، إلى جانب حسن الضيافة وجمال الطبيعة.

أخبار ذات صلة

لحين إجراء الانتخابات.. الحكومة تقرر حل جميع المجالس البلدية

لحين إجراء الانتخابات.. الحكومة تقرر حل جميع المجالس البلدية

تفاصيل لقاء هنية والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

تفاصيل لقاء هنية والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

&#34;النضال الشعبي&#34; ترحب بقرار تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بقضية اللقاحات

"النضال الشعبي" ترحب بقرار تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بقضية اللقاحات

القدس: الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منشأته في بلدة المكبر

القدس: الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منشأته في بلدة المكبر

بلدية غزة تعلن عن فعالية لإطلاق ميدان الصحافة الأربعاء

بلدية غزة تعلن عن فعالية لإطلاق ميدان الصحافة الأربعاء

سلطة النقد تطلق حملة للتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني

سلطة النقد تطلق حملة للتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني

جنين: قوات خاصة من جيش الاحتلال تختطف شابين من المخيم

جنين: قوات خاصة من جيش الاحتلال تختطف شابين من المخيم

رئيس الوزراء: تطوير قطاع المياه والصرف الصحي أولوية باعتباره حيويّا ومحوريّا لكافة القطاعات

رئيس الوزراء: تطوير قطاع المياه والصرف الصحي أولوية باعتباره حيويّا ومحوريّا لكافة القطاعات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34; ترحب بقرار تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بقضية اللقاحات

"النضال الشعبي" ترحب بقرار تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بقضية اللقاحات

القدس: الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منشأته في بلدة المكبر

القدس: الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منشأته في بلدة المكبر

سلطة النقد تطلق حملة للتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني

سلطة النقد تطلق حملة للتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني

معايعة: مؤشرات إيجابية لعودة القطاع السياحي الفلسطيني للعمل

معايعة: مؤشرات إيجابية لعودة القطاع السياحي الفلسطيني للعمل

جنين: قوات خاصة من جيش الاحتلال تختطف شابين من المخيم

جنين: قوات خاصة من جيش الاحتلال تختطف شابين من المخيم

طاقم طبي من غزة يُجري 150 عملية جراحية على الشرايين السباتية خلال أربع سنوات

طاقم طبي من غزة يُجري 150 عملية جراحية على الشرايين السباتية خلال أربع سنوات

أهالي شهداء 2014 يعتصمون لليوم السابع للمطالبة بحقوقهم

أهالي شهداء 2014 يعتصمون لليوم السابع للمطالبة بحقوقهم

القدس: مستوطن يرش أربع طفلات بغاز الفلفل وشرطة الاحتلال تعتقل شابين

القدس: مستوطن يرش أربع طفلات بغاز الفلفل وشرطة الاحتلال تعتقل شابين

منوعات

شاهد: آمال ماهر تكشف عن سبب اعتزالها بشكل مفاجئ

شاهد: آمال ماهر تكشف عن سبب اعتزالها بشكل مفاجئ

شاهد ماذا رد أحمد العوضي على اتهامات شقيقة طليق زوجته؟

شاهد ماذا رد أحمد العوضي على اتهامات شقيقة طليق زوجته؟

شاهد كيف واجهت يسرا اللوزي منتقدي تقليدها لمحمد رمضان

شاهد كيف واجهت يسرا اللوزي منتقدي تقليدها لمحمد رمضان

شاهد: كيف رد محمد رمضان على سميرة عبد العزيز بعد اتهامها بشتمها

شاهد: كيف رد محمد رمضان على سميرة عبد العزيز بعد اتهامها بشتمها

جرّاح عربي يكشف عن لحظات صادمة في إنقاذ الأميرة ديانا

جرّاح عربي يكشف عن لحظات صادمة في إنقاذ الأميرة ديانا

ما حقيقة إصابة نانسي عجرم بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة نانسي عجرم بفيروس (كورونا)؟

مجددًا.. حلا الترك تحسم الجدل وتختار أحد والديها.. من اختارت؟

مجددًا.. حلا الترك تحسم الجدل وتختار أحد والديها.. من اختارت؟

ما حقيقة عودة عبد المنعم عمايري لأمل عرفة؟

ما حقيقة عودة عبد المنعم عمايري لأمل عرفة؟

تطورات صادمة في قضية مقتل شاب في فيلا نانسي عجرم

تطورات صادمة في قضية مقتل شاب في فيلا نانسي عجرم

شاهد كيف دافعت أحلام عن أميرة سعودية بعد انتشار صورة غريبة عنها

شاهد كيف دافعت أحلام عن أميرة سعودية بعد انتشار صورة غريبة عنها

عربي

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

شاهد: حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت

شاهد: حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت

الأردن: محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية &#34;الفتنة&#34;

الأردن: محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية "الفتنة"

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية