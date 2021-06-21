رئيس الوزراء: تطوير قطاع المياه والصرف الصحي أولوية باعتباره حيويّا ومحوريّا لكافة القطاعات

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، إن مجلس الوزراء أقر نهاية العام 2020 خطة لإنعاش قطاع المياه والصرف الصحي، مكونة من أربعة جوانب: "إنشاء شركة مياه فلسطين التي ستقدم خدماتها لكل الأراضي الفلسطينية لوقف الشرذمة في تقديم هذه الخدمة الحيوية، وانشاء مرافق خدمات المياه بكل المحافظات، والعمل على موضوع الحصاد المائي، وعلاج القضايا المتعلقة بالتسعيرة بما يسهل على المواطن ويخفف العبء على الحكومة".وأوضح في مقابلة ضمن فيلم حول المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمناسبة يوم البيئة الذي يصادف هذا الشهر: "خلال العامين الماضيين تم تنفيذ عشرات المشاريع الرامية إلى تطوير قطاع المياه والصرف الصحي، باعتباره قطاعا حيويا ومحوريا لكافة القطاعات، بما فيها المناطق المسماة (ج)، والمناطق المهمشة، وكذلك المشاريع التي نفذت في قطاع غزة من أجل مواجهة الكارثة الإنسانية والحصار الذي يهدد القطاع ويستنزف موارده".واستعرض الفيلم عددا من مشاريع المياه والصرف الصحي التي عملت عليها الحكومة خلال العامين الماضيين، والتي بلغ عددها بين مكتمل وجاري التنفيذ 93 مشروعا، وبتكلفة اجمالية تجاوزت 672 مليون دولار، منها 49 مشروعاً للمياه بتكلفة تقارب 231 مليون دولارا، و43 مشروعا للصرف الصحي وبتكلفة تقديرية 441 مليون دولارا.وقال رئيس سلطة المياه، المهندس مازن غنيم: "إن التركيز خلال العامين الماضيين كان على تنفيذ اهداف الخطة الوطنية لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي بناء على أولويات الحكومة"، مشيرا إلى ان "عملية الإصلاح التي قامت بها سلطة المياه شملت إقرار أنظمة جديدة وأخرى جاري العمل عليها، من اجل بناء مؤسسي حقيقي لقطاع المياه لتكون مؤسساته قادرة على القيام بواجباتها والاستجابة لحاجات المواطنين".ومن أبرز هذه المشاريع: محطة المعالجة المركزية في محافظة خانيونس، والتي يستفيد منها 217 ألف نسمة وبتكلفة 57 مليون دولار، ومشروع محطة تحلية المياه محدودة الكمية لمدينة غزة، الذي يستفيد منه 400 ألف نسمة وبتكلفة 15 مليون دولار، ومحطة تنقية مياه الصرف الصحي في تياسير في محافظة طوباس، الذي يستفيد منه 50 ألف نسمة وبتكلفة 23 مليون دولار، ومشروع محطة نابلس الغربية، الذي يستفيد منه 50 ألف نسمة وبتكلفة 40 مليون يورو، ومشروع الصرف الصحي في باقة الشرقية والنزلات في محافظة طولكرم، الذي يستفيد منه 22 ألف نسمة وبتكلفة 6.7 مليون دولار.وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز صمود شعبنا في الضفة والقطاع لمواجهة أطماع الاحتلال ومخططاته التي تستهدف الأرض والمياه، كما تسعى إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى خدمات المياه والصرف الصحي في دولة فلسطين.