طاقم طبي من غزة يُجري 150 عملية جراحية على الشرايين السباتية خلال أربع سنوات

رام الله - دنيا الوطنقال د. محمد كلوب استشاري جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة، أنه تم إجراء عملية جراحية، على الشرايين السباتية على الناحية اليسرى لمريضه في الثمانين عمرها، حيث كانت تعاني من فقدان وعي متكرر بشكل يومي، نهيك عن معاناتها من تضيق شديد في الشرايين بنسبه 90% مع تقرحات شديدة في جدار الشريان في منطقة التضييق.وأضاف كلوب، في تصريح صحفي أنه تم ازاله التضييق مع التقرحات ووضع رقعه بيولوجية مصنعه، وقد خرجت المريضة في اليوم التالي من قسم العناية المكثفة بصحة جيدة دون أي مضاعفات.وأكد كلوب، أن العملية أُجريت في مستشفى الحياة بمدينة غزة موجهاً الشكر للدكتور اياد ابوسعدة والدكتور محمد الحويحي أخصائيو الأوعية الدموية، والدكتور نافذ القرم استشاري التخدير والعناية المركزة.وجه الدكتور كلوب شكره لإدارة مستشفى الحياة التي لا تتوانى عن تقديم الدعم والاسناد لعمل طاقم جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة في قطاع غزة.يذكر أن طاقم جراحة الأوعية الدموية قد أنجز قرابة 150‪ عملية جراحية على الشرايين السباتية منذ أربع أعوام وحتى اليوم في عدة مستشفيات في قطاع غزة.وتُصنف هذه العمليات بالدقيقة وأحيانا المعقدة والتي يبذل فيها الطاقم الطبي جهوداً كبيرة من أجل الحصول على أفضل النتائج الطبية مقارنةً بالدول المجاورة.