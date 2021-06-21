عاجل

  • الحكومة تقرر حل جميع المجالس البلدية وتحويلها إلى "لجان تسيير أعمال" لحين إجراء الانتخابات

شؤون فلسطينية

وفد إسرائيلي يبحث في القاهرة موضوع التهدئة والأسرى والمفقودين

وفد إسرائيلي يبحث في القاهرة موضوع التهدئة والأسرى والمفقودين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن وفداً إسرائيلياً زار القاهرة يوم الخميس الماضي، لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية حول قضية التهدئة في قطاع غزة وقضية الأسرى والمفقودين.

وأشار اثنان من المسؤولين الإسرائيليين على إطلاع بتفاصيل الزيارة، إلى أن المحادثات لم تسفر عن أي تقدم.

وجدد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، تحذيره لحركة حماس، متطرقا إلى قضية قطاع غزة، والأسرى والمفقودين.

ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الاثنين عن غانتس، قوله: إن "فيما يتعلق بقضية غزة، أكرر، ما كان ليس ما سيكون، وإذا لم تفهم حماس بعد فسنجعلها تفهم".

وأضاف: "بدون عودة الأسرى والمفقودين وتحقيق الاستقرار الأمني غزة لن تنعم اقتصاديًا".

وأكد رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، أن الاحتلال الإسرائيلي يبتز قطاع غزة، ويتهرب من تنفيذ الاستحقاقات.

وقال السنوار في كلمة امام الصحفيين، بعد لقائه بالمبعوث الأممي: "لا بد من حل جذور المشكلة، ولقاؤنا مع وفد الأمم المتحدة كان سيئًا، للأسف الشديد لا يوجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية بغزة والاحتلال يحاول أن يبتزنا".

وأضاف: "سنعقد لقاء لقادة الفصائل الوطنية والإسلامية خلال الساعات القادمة لنقرر خطواتنا التالية".

أخبار ذات صلة

لحين إجراء الانتخابات.. الحكومة تقرر حل جميع المجالس البلدية

لحين إجراء الانتخابات.. الحكومة تقرر حل جميع المجالس البلدية

تفاصيل لقاء هنية والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

تفاصيل لقاء هنية والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

&#34;النضال الشعبي&#34; ترحب بقرار تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بقضية اللقاحات

"النضال الشعبي" ترحب بقرار تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بقضية اللقاحات

القدس: الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منشأته في بلدة المكبر

القدس: الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منشأته في بلدة المكبر

بلدية غزة تعلن عن فعالية لإطلاق ميدان الصحافة الأربعاء

بلدية غزة تعلن عن فعالية لإطلاق ميدان الصحافة الأربعاء

سلطة النقد تطلق حملة للتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني

سلطة النقد تطلق حملة للتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني

معايعة: مؤشرات إيجابية لعودة القطاع السياحي الفلسطيني للعمل

معايعة: مؤشرات إيجابية لعودة القطاع السياحي الفلسطيني للعمل

جنين: قوات خاصة من جيش الاحتلال تختطف شابين من المخيم

جنين: قوات خاصة من جيش الاحتلال تختطف شابين من المخيم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34; ترحب بقرار تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بقضية اللقاحات

"النضال الشعبي" ترحب بقرار تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بقضية اللقاحات

القدس: الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منشأته في بلدة المكبر

القدس: الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منشأته في بلدة المكبر

سلطة النقد تطلق حملة للتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني

سلطة النقد تطلق حملة للتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني

معايعة: مؤشرات إيجابية لعودة القطاع السياحي الفلسطيني للعمل

معايعة: مؤشرات إيجابية لعودة القطاع السياحي الفلسطيني للعمل

جنين: قوات خاصة من جيش الاحتلال تختطف شابين من المخيم

جنين: قوات خاصة من جيش الاحتلال تختطف شابين من المخيم

طاقم طبي من غزة يُجري 150 عملية جراحية على الشرايين السباتية خلال أربع سنوات

طاقم طبي من غزة يُجري 150 عملية جراحية على الشرايين السباتية خلال أربع سنوات

أهالي شهداء 2014 يعتصمون لليوم السابع للمطالبة بحقوقهم

أهالي شهداء 2014 يعتصمون لليوم السابع للمطالبة بحقوقهم

القدس: مستوطن يرش أربع طفلات بغاز الفلفل وشرطة الاحتلال تعتقل شابين

القدس: مستوطن يرش أربع طفلات بغاز الفلفل وشرطة الاحتلال تعتقل شابين

منوعات

شاهد: آمال ماهر تكشف عن سبب اعتزالها بشكل مفاجئ

شاهد: آمال ماهر تكشف عن سبب اعتزالها بشكل مفاجئ

شاهد ماذا رد أحمد العوضي على اتهامات شقيقة طليق زوجته؟

شاهد ماذا رد أحمد العوضي على اتهامات شقيقة طليق زوجته؟

شاهد كيف واجهت يسرا اللوزي منتقدي تقليدها لمحمد رمضان

شاهد كيف واجهت يسرا اللوزي منتقدي تقليدها لمحمد رمضان

شاهد: كيف رد محمد رمضان على سميرة عبد العزيز بعد اتهامها بشتمها

شاهد: كيف رد محمد رمضان على سميرة عبد العزيز بعد اتهامها بشتمها

جرّاح عربي يكشف عن لحظات صادمة في إنقاذ الأميرة ديانا

جرّاح عربي يكشف عن لحظات صادمة في إنقاذ الأميرة ديانا

ما حقيقة إصابة نانسي عجرم بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة نانسي عجرم بفيروس (كورونا)؟

مجددًا.. حلا الترك تحسم الجدل وتختار أحد والديها.. من اختارت؟

مجددًا.. حلا الترك تحسم الجدل وتختار أحد والديها.. من اختارت؟

ما حقيقة عودة عبد المنعم عمايري لأمل عرفة؟

ما حقيقة عودة عبد المنعم عمايري لأمل عرفة؟

تطورات صادمة في قضية مقتل شاب في فيلا نانسي عجرم

تطورات صادمة في قضية مقتل شاب في فيلا نانسي عجرم

شاهد كيف دافعت أحلام عن أميرة سعودية بعد انتشار صورة غريبة عنها

شاهد كيف دافعت أحلام عن أميرة سعودية بعد انتشار صورة غريبة عنها

عربي

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

شاهد: حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت

شاهد: حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت

الأردن: محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية &#34;الفتنة&#34;

الأردن: محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية "الفتنة"

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية