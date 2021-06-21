أهالي شهداء 2014 يعتصمون لليوم السابع للمطالبة بحقوقهم

رام الله - دنيا الوطنلليوم السابع على التوالي، لم يغادر أهالي شهداء 2014 اعتصامهم داخل خيمة الاعتصام، أمام مقر مؤسسة الشهداء والجرحى بمدينة غزة.وناشد أهالي الشهداء والجرحى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن ينظر إلى قضيتهم خاصة وأنهم يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة."دنيا الوطن"، توجهت إلى خيمة الإعتصام ورصدت معاناة ذوي شهداء 2014 والذين لم تصرف مخصصاتهم المالية منذ ذلك الوقت إلى هذا اليوم.سامية القايض وهي والدة شهداء: "انا هنا منذ سبعة أيام ولم نغادر خيمة الاعتصام من أجل المطالب بحقوق ابنائي الثلاثة الذين استشهدوا خلال عدوان 2014".وتضيف القايض: "ابناءنا يطلبون منا المال لكن مع الأسف نحن لا نملكه لعدم صرف رواتبنا التي هي حق لنا جميعا".صباح أبو وردة وهي والدة لشهيد، تقول والدموع تذرف من عينيها: "نحن في الساعة الثانية ليلا، نجلس في الشارع برفقة مجموعة من أمهات الشهداء، أريد حق أبني الشهيد وهو راتبه خاصة أنه يوجد لديه طفلة صغيرة تريد أن تبني مستقبلها، يجب أن يقدموا لنا حقوقنا".وللعام السابع على التوالي يطالب أهالي شهداء 2014 بأن يتم حل ملفهم والذي يطالبون من بأن يتم صرف مخصصاتهم المالية كما باقي شهداء فلسطين.