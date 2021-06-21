أهالي شهداء 2014 يعتصمون لليوم السابع للمطالبة بحقوقهم

أهالي شهداء 2014 يعتصمون لليوم السابع للمطالبة بحقوقهم
لليوم السابع على التوالي، لم يغادر أهالي شهداء 2014 اعتصامهم داخل خيمة الاعتصام، أمام مقر مؤسسة الشهداء والجرحى بمدينة غزة.
وناشد أهالي الشهداء والجرحى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن ينظر إلى قضيتهم خاصة وأنهم يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة.
"دنيا الوطن"، توجهت إلى خيمة الإعتصام ورصدت معاناة ذوي شهداء 2014 والذين لم تصرف مخصصاتهم المالية منذ ذلك الوقت إلى هذا اليوم.
سامية القايض وهي والدة شهداء: "انا هنا منذ سبعة أيام ولم نغادر خيمة الاعتصام من أجل المطالب بحقوق ابنائي الثلاثة الذين استشهدوا خلال عدوان 2014".
وتضيف القايض: "ابناءنا يطلبون منا المال لكن مع الأسف نحن لا نملكه لعدم صرف رواتبنا التي هي حق لنا جميعا".
صباح أبو وردة وهي والدة لشهيد، تقول والدموع تذرف من عينيها: "نحن في الساعة الثانية ليلا، نجلس في الشارع برفقة مجموعة من أمهات الشهداء، أريد حق أبني الشهيد وهو راتبه خاصة أنه يوجد لديه طفلة صغيرة تريد أن تبني مستقبلها، يجب أن يقدموا لنا حقوقنا".
وللعام السابع على التوالي يطالب أهالي شهداء 2014 بأن يتم حل ملفهم والذي يطالبون من بأن يتم صرف مخصصاتهم المالية كما باقي شهداء فلسطين.
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