القدس: مستوطن يرش أربع طفلات بغاز الفلفل وشرطة الاحتلال تعتقل شابين

رام الله - دنيا الوطنأصيبت ظهر اليوم الاثنين، 4 طفلات بين (12و14 عاما)، بحروق في الوجه بعدما رش مستوطن غاز الفلفل عليهن، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.وقالت مصادر محلية: "إن مستوطنا رش 4 طفلات بغاز الفلفل أثناء تدريب على أداء الدبكة في فعالية فنية بالحي، ما أدى لإصابتهن بحروق في الوجه"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف أن المستوطن لاحق الطفلات بعد إصابتهن واشتكى لشرطة الاحتلال التي اعتقلت الشابين علي قنيبي وإياد الرمادي على خلفية الحادث.