عربي

بجلسة سرية.. محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ المحاكمة في "قضية الفتنة"

بجلسة سرية.. محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ المحاكمة في "قضية الفتنة"
رام الله - دنيا الوطن
بدأت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين بـ"قضية الفتنة" باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين، وقررت أن تكون الجلسة سرية.

ومنعت المحكمة دخول وسائل الاعلام والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين، إلى قاعة المحكمة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ووصلت صباح اليوم إلى محكمة أمن الدولة مركبات سوداء مظللة ذات دفع رباعي، يعتقد أنها مرتبطة بقضية الفتنة.

وتواجد مندوبو وسائل الإعلام أمام محكمة أمن الدولة منذ صباح اليوم الاثنين، بانتظار بدء جلسة المحاكمة.

ووجهت المحكمة في وقت سابق تهم جناية "مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني ضمن باب مسمى الإرهاب وهو قانون عام، وجناية "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، ضمن المادة 2 من قانون منع الإرهاب الأردني.

أخبار ذات صلة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

شاهد: حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت

شاهد: حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت

الأردن: محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية &#34;الفتنة&#34;

الأردن: محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية "الفتنة"

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية

إسقاط طائرة تجسس أميركية باليمن

إسقاط طائرة تجسس أميركية باليمن

الرئيس اللبناني: &#34;عقبات داخلية وخارجية&#34; تقف أمام عملية تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني: "عقبات داخلية وخارجية" تقف أمام عملية تشكيل الحكومة

مفتي مصر: الانضمام لجماعة الإخوان حرام شرعًا

مفتي مصر: الانضمام لجماعة الإخوان حرام شرعًا

وفاة جديدة بالفطر الأسود في العراق

وفاة جديدة بالفطر الأسود في العراق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أهالي شهداء 2014 يعتصمون لليوم السابع للمطالبة بحقوقهم

أهالي شهداء 2014 يعتصمون لليوم السابع للمطالبة بحقوقهم

القدس: مستوطن يرش أربع طفلات بغاز الفلفل وشرطة الاحتلال تعتقل شابين

القدس: مستوطن يرش أربع طفلات بغاز الفلفل وشرطة الاحتلال تعتقل شابين

رأفت يدعو غوتيريش للعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية

رأفت يدعو غوتيريش للعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بمحاولة تأجير جزء من الأراضي لدولة معادية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بمحاولة تأجير جزء من الأراضي لدولة معادية

القواسمي: بيتا نموذج في الثبات والكفاح نفخر ونعتز به

القواسمي: بيتا نموذج في الثبات والكفاح نفخر ونعتز به

فدا يؤكد على صوابية المطالبات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بخصوص صفقة اللقاحات

فدا يؤكد على صوابية المطالبات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بخصوص صفقة اللقاحات

الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزلين وإزالة شبكتي كهرباء في إذنا غرب الخليل

الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزلين وإزالة شبكتي كهرباء في إذنا غرب الخليل

عيسى: الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها

عيسى: الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها

منوعات

شاهد: آمال ماهر تكشف عن سبب اعتزالها بشكل مفاجئ

شاهد: آمال ماهر تكشف عن سبب اعتزالها بشكل مفاجئ

شاهد ماذا رد أحمد العوضي على اتهامات شقيقة طليق زوجته؟

شاهد ماذا رد أحمد العوضي على اتهامات شقيقة طليق زوجته؟

شاهد كيف واجهت يسرا اللوزي منتقدي تقليدها لمحمد رمضان

شاهد كيف واجهت يسرا اللوزي منتقدي تقليدها لمحمد رمضان

شاهد: كيف رد محمد رمضان على سميرة عبد العزيز بعد اتهامها بشتمها

شاهد: كيف رد محمد رمضان على سميرة عبد العزيز بعد اتهامها بشتمها

جرّاح عربي يكشف عن لحظات صادمة في إنقاذ الأميرة ديانا

جرّاح عربي يكشف عن لحظات صادمة في إنقاذ الأميرة ديانا

ما حقيقة إصابة نانسي عجرم بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة نانسي عجرم بفيروس (كورونا)؟

مجددًا.. حلا الترك تحسم الجدل وتختار أحد والديها.. من اختارت؟

مجددًا.. حلا الترك تحسم الجدل وتختار أحد والديها.. من اختارت؟

ما حقيقة عودة عبد المنعم عمايري لأمل عرفة؟

ما حقيقة عودة عبد المنعم عمايري لأمل عرفة؟

تطورات صادمة في قضية مقتل شاب في فيلا نانسي عجرم

تطورات صادمة في قضية مقتل شاب في فيلا نانسي عجرم

شاهد كيف دافعت أحلام عن أميرة سعودية بعد انتشار صورة غريبة عنها

شاهد كيف دافعت أحلام عن أميرة سعودية بعد انتشار صورة غريبة عنها

عربي

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

شاهد: حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت

شاهد: حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت

الأردن: محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية &#34;الفتنة&#34;

الأردن: محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية "الفتنة"

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية