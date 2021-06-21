شؤون فلسطينية

كتائب الأقصى: إن لم تلتزم إسرائيل بشروط المقاومة فستشهد موجة جديدة

كتائب الأقصى: إن لم تلتزم إسرائيل بشروط المقاومة فستشهد موجة جديدة
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد أبو محمد، الناطق باسم كتائب الأقصى- لواء العامودي، الجناح العسكري لحركة (فتح)، أن الاحتلال ان لم يرضخ لشروط المقاومة الفلسطينية، فسيكون هناك موقف، لافتا إلى أنه اذا قامت قوات الاحتلال باستهداف قطاع غزة مرة أخرى فإن الصاروخ سيكون بالصاروخ.

وقال أبو محمد لـ"دنيا الوطن": "لم ولن نتحدث خارج عما تم الاتفاق عليه داخل غرفة العمليات المشتركة، فنحن في كتائب الأقصى موقفنا كباقي الفصائل، أنه إن أقدم الاحتلال على استهداف قطاع غزة بأي صاروخ سنرد بصاروخ".

وفيما يتعلق بالمهلة التي أعطيت للوسيط بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أكد أبو محمد أنه اذا فشلت الاتفاقيات، ولم يتم تنفيذ الشروط التي تم ارسالها عبر غرفة العمليات المشتركة، فإن الفصائل سيكون لها موقفاً واضحاً وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وفي السياق، أشار إلى أن الشروط تتمثل في فتح مساحة الصيد امام الصيادين الى 12 ميلاً، وفتح المعابر كما كانت، وإعادة الاعمار، لافتا إلى أن الفصائل أرسلت رسالة واضحة عبر الوسيط حول ذلك.

وقال أبو محمد: "الاحتلال يعلم جيداً، أن المقاومة لن تجعل عدم الالتزام بالشروط، أن يمر مرور الكرام، حيث أن إسرائيل ان لم تلتزم فهي على موعد مع موجة جديدة بكافة فصائل المقاومة التي كانت في معركة سيف القدس".

وحول استعدادات المقاومة، وجه الناطق باسم كتائب الأقصى- لواء العامودي، رسالة الى نفتالي بينت، رئيس حكومة الاحتلال، بأن الصاروخ بالصاروخ والرشقة بالرشقة.

أخبار ذات صلة

القدس: مستوطن يرش أربع طفلات بغاز الفلفل وشرطة الاحتلال تعتقل شابين

القدس: مستوطن يرش أربع طفلات بغاز الفلفل وشرطة الاحتلال تعتقل شابين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب رام الله

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب رام الله

الصحة: تسجيل ثلاث وفيات و138 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل ثلاث وفيات و138 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع

رأفت يدعو غوتيريش للعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية

رأفت يدعو غوتيريش للعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية

الزق: جلسة ثوري فتح تأتي بظروف استثنائية وغزة ستكون حاضرة بقوة

الزق: جلسة ثوري فتح تأتي بظروف استثنائية وغزة ستكون حاضرة بقوة

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بمحاولة تأجير جزء من الأراضي لدولة معادية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بمحاولة تأجير جزء من الأراضي لدولة معادية

السنوار: الاجتماع مع الوفد الأممي كان سيئًا وسنعقد لقاءً مع الفصائل لنقرر خطواتنا التالية

السنوار: الاجتماع مع الوفد الأممي كان سيئًا وسنعقد لقاءً مع الفصائل لنقرر خطواتنا التالية

القواسمي: بيتا نموذج في الثبات والكفاح نفخر ونعتز به

القواسمي: بيتا نموذج في الثبات والكفاح نفخر ونعتز به

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت يدعو غوتيريش للعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية

رأفت يدعو غوتيريش للعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بمحاولة تأجير جزء من الأراضي لدولة معادية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بمحاولة تأجير جزء من الأراضي لدولة معادية

القواسمي: بيتا نموذج في الثبات والكفاح نفخر ونعتز به

القواسمي: بيتا نموذج في الثبات والكفاح نفخر ونعتز به

فدا يؤكد على صوابية المطالبات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بخصوص صفقة اللقاحات

فدا يؤكد على صوابية المطالبات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بخصوص صفقة اللقاحات

الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزلين وإزالة شبكتي كهرباء في إذنا غرب الخليل

الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزلين وإزالة شبكتي كهرباء في إذنا غرب الخليل

عيسى: الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها

عيسى: الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها

الخارجية ترحب بالمطالبات العالمية لإدارة بايدن بإنهاء الاحتلال وتؤكد استعدادها للتعاون

الخارجية ترحب بالمطالبات العالمية لإدارة بايدن بإنهاء الاحتلال وتؤكد استعدادها للتعاون

19 يوماً على إضراب الأسير جمال الطويل

19 يوماً على إضراب الأسير جمال الطويل

منوعات

شاهد: آمال ماهر تكشف عن سبب اعتزالها بشكل مفاجئ

شاهد: آمال ماهر تكشف عن سبب اعتزالها بشكل مفاجئ

شاهد ماذا رد أحمد العوضي على اتهامات شقيقة طليق زوجته؟

شاهد ماذا رد أحمد العوضي على اتهامات شقيقة طليق زوجته؟

شاهد كيف واجهت يسرا اللوزي منتقدي تقليدها لمحمد رمضان

شاهد كيف واجهت يسرا اللوزي منتقدي تقليدها لمحمد رمضان

شاهد: كيف رد محمد رمضان على سميرة عبد العزيز بعد اتهامها بشتمها

شاهد: كيف رد محمد رمضان على سميرة عبد العزيز بعد اتهامها بشتمها

جرّاح عربي يكشف عن لحظات صادمة في إنقاذ الأميرة ديانا

جرّاح عربي يكشف عن لحظات صادمة في إنقاذ الأميرة ديانا

ما حقيقة إصابة نانسي عجرم بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة نانسي عجرم بفيروس (كورونا)؟

مجددًا.. حلا الترك تحسم الجدل وتختار أحد والديها.. من اختارت؟

مجددًا.. حلا الترك تحسم الجدل وتختار أحد والديها.. من اختارت؟

ما حقيقة عودة عبد المنعم عمايري لأمل عرفة؟

ما حقيقة عودة عبد المنعم عمايري لأمل عرفة؟

تطورات صادمة في قضية مقتل شاب في فيلا نانسي عجرم

تطورات صادمة في قضية مقتل شاب في فيلا نانسي عجرم

شاهد كيف دافعت أحلام عن أميرة سعودية بعد انتشار صورة غريبة عنها

شاهد كيف دافعت أحلام عن أميرة سعودية بعد انتشار صورة غريبة عنها

عربي

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

شاهد: حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت

شاهد: حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت

الأردن: محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية &#34;الفتنة&#34;

الأردن: محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية "الفتنة"

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية