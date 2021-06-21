كتائب الأقصى: إن لم تلتزم إسرائيل بشروط المقاومة فستشهد موجة جديدة

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد أبو محمد، الناطق باسم كتائب الأقصى- لواء العامودي، الجناح العسكري لحركة (فتح)، أن الاحتلال ان لم يرضخ لشروط المقاومة الفلسطينية، فسيكون هناك موقف، لافتا إلى أنه اذا قامت قوات الاحتلال باستهداف قطاع غزة مرة أخرى فإن الصاروخ سيكون بالصاروخ.وقال أبو محمد لـ"دنيا الوطن": "لم ولن نتحدث خارج عما تم الاتفاق عليه داخل غرفة العمليات المشتركة، فنحن في كتائب الأقصى موقفنا كباقي الفصائل، أنه إن أقدم الاحتلال على استهداف قطاع غزة بأي صاروخ سنرد بصاروخ".وفيما يتعلق بالمهلة التي أعطيت للوسيط بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أكد أبو محمد أنه اذا فشلت الاتفاقيات، ولم يتم تنفيذ الشروط التي تم ارسالها عبر غرفة العمليات المشتركة، فإن الفصائل سيكون لها موقفاً واضحاً وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.وفي السياق، أشار إلى أن الشروط تتمثل في فتح مساحة الصيد امام الصيادين الى 12 ميلاً، وفتح المعابر كما كانت، وإعادة الاعمار، لافتا إلى أن الفصائل أرسلت رسالة واضحة عبر الوسيط حول ذلك.وقال أبو محمد: "الاحتلال يعلم جيداً، أن المقاومة لن تجعل عدم الالتزام بالشروط، أن يمر مرور الكرام، حيث أن إسرائيل ان لم تلتزم فهي على موعد مع موجة جديدة بكافة فصائل المقاومة التي كانت في معركة سيف القدس".وحول استعدادات المقاومة، وجه الناطق باسم كتائب الأقصى- لواء العامودي، رسالة الى نفتالي بينت، رئيس حكومة الاحتلال، بأن الصاروخ بالصاروخ والرشقة بالرشقة.