إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الواد بين بلدتي نعلين وقبيا غرب رام الله.وقال رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا: "إن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بالاختناق"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وفي سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال لعدة ساعات جرافة تابعة لمجلس قروي قبيا كانت تعمل باستصلاح الأراضي في المنطقة ذاتها، قبل أن تفرج عنها.يذكر أن مجموعة من المستوطنين تحاول الاستيلاء على أراضي المواطنين في منطقة جبل العالم شمال نعلين، وقامت ببناء "بركسات" فيها، وتشهد مواجهات بين الفينة والأخرى.