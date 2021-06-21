الصحة: تسجيل ثلاث وفيات و138 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 2، جنين 4، نابلس 6، طولكرم 2، الخليل 4، رام الله والبيرة 2، قطاع غزة 118".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 3، نابلس 6، طولكرم 2، رام الله والبيرة 8، قلقيلية 3، قطاع غزة 124".وسجلت 3 حالات وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 8 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 454,006 بينهم 283,597 تلقوا الجرعتين من اللقاح.