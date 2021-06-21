رأفت يدعو غوتيريش للعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنهنأ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على انتخابه لفترة ثانية أمينا عاما للأمم المتحدة ودعاه للعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وبالأخص قرار مجلس الأمن 2334 الذي نص على وقف جميع أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقرار القاضي بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وطالب رأفت في تصريح له، اليوم الاثنين، غوتيريش بالعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام وفقا لرؤية السيد الرئيس محمود عباس التي قدمها للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها، وبمشاركة الدول الكبرى في العالم، وخصوصا أن مجلس الأمن سيعقد جلسة الخميس القادم للبحث في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.وأكد أن البعثة الدبلوماسية الفلسطينية تجري مباحثات مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة والتي تعمل بشكل مشترك من أجل العمل الجدي لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني وعقد المؤتمر الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنجاز حل الدولتين، وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.وجدد رأفت تأكيده أن شعبنا صامد على أرضه وسيواصل الوقوف أمام جميع محاولات الاحتلال للنيل من حقوقه الوطنية بجميع أشكال المقاومة الشعبية، حيث تمكن في الفترة الأخيرة من إزالة بعض البؤر الاستيطانية الاستعمارية، وشدد في هذا السياق على أن العمل جاري لتشكيل قيادة وطنية مركزية موحده بمشاركة كل القوى الفلسطينية وانه يتم الآن متابعة تنظيم فعاليات المقاومة الشعبية من خلال قيادة القوى الوطنية والإسلامية التي تعمل مع اللجان الشعبية في المحافظات من أجل التصدي لإجراءات الاحتلال وعصابات المستوطنين التي تستهدف بناء تلك البؤر الاستيطانية الجديدة أو توسيع المستعمرات القائمة.وأكد رأفت في نهاية تصريحه على انه لن يكون هناك أي استقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الاستعماري عن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وتأمين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.