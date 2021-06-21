الزق: جلسة ثوري فتح تأتي بظروف استثنائية وغزة ستكون حاضرة بقوة

تحدث رئيس لجنة الشؤون المدنية بغزة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح صالح الزق، اليوم الاثنين، عن أبرز الملفات التي سيبحثها المجلس الثوري خلال جلسته المقررة مساء اليوم برئاسة الرئيس محمود عباس.



وقال الزق: إن اجتماعات المجلس الثوري مساء اليوم بحضور الرئيس عباس، تأتي بظروف استثنائية ومرحلة سياسة جديدة، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية في الآونة الأخيرة، والمتمثلة بإسقاط صفقة القرن وخطة الضم.



وأوضح الزق، أن غزة ستكون حاضرة بكل قوة خلال جلسات المجلس الثوري وتحديداً فيما يتعلق بتنفيذ قرارات السيد ألرئيس بملفات تفريغات 2005 والتقاعد القسري والتقاعد المالي وملف الأسرى والجرحى.



وشدد الزق، على أن حركة فتح بكافة مؤسساتها التنظيمية ذاهبة للانتصار لحقوق الفتحاويين والموظفين بالمحافظات الجنوبية أسوة بإخوانهم بالمحافظات الشمالية من الوطن.



رام الله - دنيا الوطن - فاطمة الدعمة